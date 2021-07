J.K. Rowling au coeur d’une nouvelle controverse sur les personnes transgenres

Rappel des faits : la débâcle autour de J.K. Rowling a commencé en juin 2020, suite à des propos sur Twitter jugés transphobes : elle affirmait que seules les femmes avec des menstrues méritaient ce nom, point. Les femmes trans, donc, ne rentraient pas dans la définition de l'autrice britannique. Des propos qui ont déchaîné les foudres des internautes, dont certains, des lecteurs et lectrices de Rowling, s'affirmaient déçus.

Depuis, cette polémique ne cesse de suivre J.K Rowling — après tout, Internet n’oublie rien, c’est un fait.

Cette fois-ci, le contexte est un peu différent, et découle d’une conversation bien complexe. Milli Hill avait déclaré que la violence obstétricale – décrite comme un « mauvais traitement et abus envers les personnes qui accouchent, généralement dans un contexte médical » d’après LGBTQ Nation – ne concernait que les femmes. Cette affirmation, en réponse à un tweet disant que la violence obstétricale « affecte les hommes trans et les personnes non binaires », avait fait des remous sur la toile.

Suivant cet échange, Hill a ensuite écrit un article à propos du contrecoup de son intervention, intitulé « Je ne serai pas réduite au silence ». Elle y décrit les abus qu’elle a subis sur les réseaux sociaux, dont des menaces de mort, mais aussi la perte de son emploi et l’expérience de violences physiques à son égard.

Elle a également expliqué son raisonnement : « Mon travail et ma réflexion sur la violence obstétricale m'avaient conduit à penser qu'il s'agissait de "violence fondée sur le sexe". Veuillez noter mon utilisation du mot sexe ici, pas de genre. Le sexe comme dans le sexe biologique, pas le genre comme dans les constructions sociales autour des rôles, des vêtements, du comportement, etc. Comme d'autres formes de violence contre les femmes, la violence obstétricale arrive aux femmes parce qu'elles sont des femmes. »

Un homme trans aura alors répondu à ce tweet, en mentionnant la créatrice de Harry Potter : « Vous n'avez pas tort de dire que la violence obstétricale est fondée sur le sexe. Mais à quel point est-il difficile de reconnaître que toutes les personnes capables d'accoucher ne s'identifient pas à l'étiquette de femelle ou de femme ? »

Indirectement impliquée dans cet échange, Rowling s’est à son tour exprimée sur la question, avec un tweet, accompagné d’une capture d’écran de l’échange original : « À en juger par le tsunami d'e-mails et de lettres de soutien que j'ai reçu, si les femmes ont appris quelque chose de la réponse à mon message, ce n'était pas qu'elles devraient s'asseoir et se taire. »

Retour de bâton

Forcément, les réactions de la tweetosphère n’ont pas traîné, et, en plus d’avoir été nombreuses, ont souvent été virulentes. Par exemple, une internaute est intervenue, annonçant qu’elle et ses connaissances « rejetaient » J.K. Rowling : « Le message que vous avez capturé n'a rien à voir avec le fait de dire aux femmes de "s'asseoir et de se taire", il demande aux gens d'être prévenants et empathiques. Au nom de presque toutes les femmes cis que je connais, je vous supplie d'arrêter d'utiliser des slogans féministes pour masquer votre fanatisme... »

Une autre réponse souligne l’absence d’interventions de la part de l’autrice autour de l’enlèvement, viol et meurtre de Sarah Everard, responsable marketing de 33 ans – une affaire qui avait suscité l’émotion au Royaume-Uni, comme expliqué par L’Express. Et ajouter : « C'est juste très intéressant qu'elle ne parle plus de violence à l'égard des femmes que pour exclure les femmes trans. »

Source : The Mary Sue

Crédits photos : Daniel Ogren, CC BY 2.0