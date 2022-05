Bret Easton Ellis de retour au printemps 2023

En mai 2021, Bret Easton Ellis dévoilait ni plus ni moins qu’une maison d’édition centrée sur ses créations, incluant ateliers d’écritures, goodies et podcasts. Mais pour initier ce projet, il s’appuyait sur un nouveau texte : The Shards. « Tout le projet tourne autour d’une volonté de rendre le monde meilleur : lire, lire, lire, écrire. Rendre le monde plus sensible à la littérature », nous expliquait alors Todd Michael Schultz, responsable du projet, collaborant avec l’écrivain.

Eh bien son éditeur français, Robert Laffont, a décidé d’accompagner cette réalisation, et voici que le premier roman de l'écrivain en douze ans, est annoncé. Sans trop de surprise, il se nomme The Shards, et raconte la vie d’un groupe de lycéens privilégiés, au cœur de Los Angeles. Comme nous entrons dans le monde de BEE, évidemment, un tueur en série rôde dans la ville. Et comme de bien entendu, ce sont les adolescents qu’il cible.

Ajoutons que le livre se déroule dans une période antérieure à Moins que zéro, roman paru en 1985 à l’époque chez Christian Bourgois, dans une traduction de Brice Matthieussent.

Los Angeles, 1981. À 17 ans, Bret est en terminale au lycée privé de Buckley lorsqu’arrive un nouvel élève au passé mystérieux. Robert Mallory est brillant, séduisant, charismatique, mais cache quelque chose à Bret et ses amis, alors qu’il rejoint leur cercle très fermé. L’obsession de Bret pour Mallory n’a d’égale que sa préoccupation grandissante pour le Trawler, un tueur en série qui semble se rapprocher de plus en plus de Bret et de son groupe, les menaçant à coup d’actes violents, grotesques, horribles et ciblés. Peut-il faire confiance à ses amis — et à son propre esprit — pour faire face au danger ? Tiraillé entre le monde extérieur et ses désirs secrets, assailli d’obsessions malsaines, Bret sombre dans la paranoïa et l’isolement alors que le Trawler et Robert Mallory se dirigent inexorablement vers la confrontation. Captivant, insidieux, haletant et débordant d’humour noir, The Shards se veut un fascinant mélange entre réalité et fiction, qui explore avec brio la vie de Bret à 17 ans, entre sexe, jalousie, obsession, et rage meurtrière.

Le roman sera publié chez Penguin Random House aux États-Unis, ce 17 janvier 2023, et les précommandes sont ouvertes.