Législatives : candidats et candidates invités à s'engager pour les bibliothèques

L'organisation professionnelle des bibliothécaires, quelques semaines après la présidentielle, entend une nouvelle fois faire une place pour les bibliothèques et la lecture publique au sein des programmes et des débats des candidats et candidates pour les élections législatives.

La signature d'une pétition mise en ligne sur le site Change.org par l'ABF engagera les candidats et les candidates attachés à la lecture publique, en garantissant notamment qu'ils appliqueront dans leur circonscription et feront respecter dans le pays la loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique.

Cette dernière, née d'une proposition de la sénatrice Sylvie Robert (Parti socialiste, Ille-et-Vilaine), inscrit le rôle et les missions des bibliothèques territoriales dans le Code du Patrimoine, garantit la gratuité et la liberté d'accès aux collections et protège même les bibliothèques départementales de toute suppression. Parmi les dispositions de la loi, d'autres renforcent la relation de confiance entre les collectivités locales et les bibliothécaires.

Largement saluée par l'interprofession, cette loi sera appliquée, plutôt deux fois qu'une, par les signataires du document de l'ABF. Par ailleurs, ils et elles s'engageront à « encourager et accompagner la construction de nouvelles bibliothèques dans les zones qui en manquent », « faire respecter le pluralisme, la diversité des collections et de la programmation culturelle afin d'éviter toute censure » ou encore à « s’assurer du maintien, et si nécessaire, de l’augmentation des budgets », ainsi qu'au recrutement, si nécessaire, de personnels qualifiés.

Au sein de l'Assemblée, ils et elles auront à cœur d'interpeller en cas de non-respect de la loi n° 2021-1717, mais aussi de formuler des propositions pour l'améliorer, si besoin, de « maintenir l’effort accompli ces dernières années sur les budgets dédiés à la lecture publique — notamment la dotation générale de décentralisation de la loi de finances », mais aussi d'œuvrer pour l'action des bibliothèques de l'enseignement supérieur. La réforme de la fonction publique fera aussi l'objet d'un suivi attentif de leur part.

L'ABF, qui organise dans quelques jours son congrès annuel autour de la question « Les bibliothèques sont-elles indispensables ? », donne déjà la réponse, indiquant qu'elles « sont plus que jamais nécessaires ».

« Elles sont des lieux d’émancipation, de brassage et de mixité de populations d’origine sociale et culturelle différentes, des lieux intergénérationnels pour tisser ou renouer le lien social, des lieux d’expérimentation de la citoyenneté, des lieux vivants, dynamiques, ouverts à tous, pour y construire des projets individuels ou collectifs », indique l'organisation dans un communiqué.

La pétition que les candidats et candidates sont invités à signer se trouve à cette adresse.

Photographie : une partie de la bibliothèque de l'Assemblée nationale (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)