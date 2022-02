Prêt numérique en bibliothèques : victoire du copyright sur le bien public

Profitant d'un gain de popularité non négligeable depuis quelques années, manga et anime sont aussi au cœur de la tourmente. Pour combattre le fléau du piratage de manga et d’anime, le groupe CODA (Content Overseas Distribution Association) est sur le point de créer une très importante association visant à mettre fin au piratage et à la distribution illégale en ligne des manga, anime et autres contenus protégés par le droit d'auteur.