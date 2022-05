Bescherelle : après un siècle de lettres, la bosse des maths

Bientôt 110 années de Bescherelle, et des déclinaisons numériques à foison, toujours pour offrir et couvrir tous les champs de la juste expression française. Mais également un jeu de société, des ouvrages plus culturels — sur la chronologie de la littérature française, ou même les arts et lettres… à travers les dessins de Plantu.

Ayant exploité certainement tous les volets de la langue, jusqu’au logiciel de dictées, Dictées Bescherelle, à même d’identifier et expliquer des erreurs, la maison cherchait un relais. Les langues étrangères, pourquoi pas. Au moins reste-t-on dans le domaine des mots… Mais voilà, tout fout le camp.

Début juin, la collection brisera un des derniers tabous — comme si LexisNexis, éditeur des Codes bleus, se tournait vers l’édition de Bottins mondains. Et voici donc que Bescherelle officiera dans le monde des chiffres, avec deux ouvrages : Bescherelle école maths et Bescherelle Maths Collège (6e, 5e, 4e, 3e).

Disponibles en version papier, numérique, pour enseignants, ces n nouvelles parutions font trembler les murs des librairies, parce qu’au menu, des nombres, des calculs, des grandeurs et des mesures – oubliant que « la mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure » ?

Et plus encore, espace et géométrie, ou comment Euclide vient de supplanter Saint Augustin d’Hippone. Un projet qui s’accompagne de vidéos explicatives, d’exercices interactifs, « pour tous les chapitres », précise l’éditeur. Voilà pour la primaire.

Le collège ? Même sanction, avec cependant « des dossiers illustrés sur le développement des maths et leurs applications depuis l’Antiquité ». L’idée sera de répondre au programme de mathématiques du collège — définitions, propriétés, méthodes, exercices…

Les derniers repères de ce monde instable volent donc en éclat, perturbant les parents, les grands-parents et les futures générations qui ne comprendront plus pourquoi on leur demande d’ouvrir un Bescherelle avant de parler… Et qui diront à leurs enfants d’ouvrir un Bescherelle… pour apprendre à compter.

Bescherelle nous a tuer ? Pas encore, alors rions un peu, en attendant la mort :

crédits photo : Michal Matlon/ Unsplash