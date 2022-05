Valoriser la présence web pour ne pas “occulter le savoir-faire de l'éditeur

« C’était un site de fans, comme il en existait, parce que les passionnés maîtrisant un peu les outils web sont devenus créateurs de sites. Et de ce fait, ont porté à la connaissance du public les infos sur les sorties d’album et les univers », se souvient Matthieu Moreau. Expérimentant les solutions de référencement naturel, Le Domaine de Gorn devient un espace de discussions, de partages : « Nous étions avant tout des lecteurs, et pouvions donc proposer des infos qui intéressent les lecteurs. »

Mais avec le temps, germe l’idée de mettre au service des maisons les compétences acquises : dès 2005, démarrent des minisites promotionnels pour les auteurs du groupe Delcourt. « Je travaillais avec les dessinateurs, et nous proposions alors des teasers sur les BD à venir. En amont de la sortie des premiers tomes, nous partagions avec le lectorat des ressources spécifiques et propres à capter l’attention. » Comme de détailler l'évolution de la couverture ou s'attarder sur description d’une planche en particulier.

Et le web se structura

Ce fut l’époque où des opérateurs comme 1001BD.com, Sceneario.com ou BDGest.com avaient déjà une activité, concomitante du Domaine de Gorn : « C’est avec eux que l’on a monté, par exemple, une opération avec Glénat : un auteur de BD connu faisait un ex-libris pour promouvoir une nouvelle sortie et un flyer était présent pour présenter un des sites partenaires. » Matthieu Moreau mettra de côté le Domaine de Gorn, après une rencontre avec Daniel Maghen. « Il était à l’époque éditeur de Tiburce, commercialisait des portfolios et des tirés à part. Après avoir collaboré avec lui dans un premier temps sur l’amélioration du site existant, je lui ai proposé en 2010 de faire une refonte de son site. »

De la sorte, le galeriste prit une longueur d’avance, avec un outil web conçu pour répondre aux attentes des passionnés de BD en leur permettant de rechercher et d’acheter une planche originale en ligne.

Malgré la pertinence de l’offre, « je me dis avec du recul, que l’on est arrivé trop tôt : des sujets comme la vente en ligne, le CRM… tout cela était encore loin des stratégies au sein des maisons d’édition. Pour les éditeurs, la question se posait encore de savoir si une présence web était nécessaire, associée aux interrogations entre coût et retour sur investissement. »

Pourtant, l’expérience acquise avec Le Domaine de Gorn finira par payer. L’école des loisirs et Rue de Sèvres concrétiseront une collaboration à travers une application spécifique, tirant profit du volet communautaire et de la recommandation. Avec une nuance : désormais, c'est par l'accompagnement et le conseil qu'il intervient. Le tout enrichit de dix années d'enseignement à l'Université Paris-Est Marne La Vallée (Master Edition Livre papier et numérique). Soit autant de relation, tant avec les étudiants formés pour devenir de futurs éditeurs, qu'avec les structures, dans le cadre de la formation en apprentissage.

« Avec Maghen, j’ai aussi bénéficié d’une autre formation : celle avec les auteurs pour la fabrication de portfolios — négociation des droits, impression, tirage. Tiburce Oger fut le premier à accepter cette aventure : l’objectif était de faire correspondre les besoins de l’éditeur, les envies de l’auteur et les attentes du lecteur. Et ça lui a parlé immédiatement. »

Valoriser le travail sur la Toile

Aujourd’hui, Netemedia — entreprise créée pour justement accompagner les structures éditoriales — compte différents partenaires, comme Onisep, Burda, Maghen ou L'école des loisirs. Intervenant tant en amont du projet, pour concevoir un cahier des charges, que dans le suivi de la conception et du développement, Matthieu Moreau se présente « comme un interprète des demandes de chacun ».

Et de citer un exemple, récurrent dans ses explications : « Il vous suffit de chercher dans Google, le titre d’un livre et d’ajouter le terme EPUB. Voyez ce qui se passe alors. » Quand Fnac et Amazon ne sortent pas premiers dans les résultats, ce sont les sites de piratage qui prennent la tête. « Parfois, et finalement trop peu souvent, le site de l’éditeur est proposé. Or, ne pas faire savoir qu'un livre numérique existe, cela revient à occulter le savoir-faire de l'éditeur sur ce point », analyse-t-il.

Il ajoute : « Pour un éditeur, le site est un outil parfaitement contrôlable : qui peut se contenter de voir surgir Amazon dans une requête web ? Parce qu’une fois sur la page du marchand, soit l'internaute se voit suggérer les catalogues des confrères qui seront présentés, soit... des brosses à dents. Quel est le pire, pour un éditeur ? » Alors que la vitrine du site éditeur, c’est l’opportunité de prendre le lecteur par la main : présenter l’intégralité de ses œuvres, de faire voyager le lecteur dans la création éditoriale.

Quant à ceux qui opposent l’existence des réseaux sociaux comme outils pour faire savoir, le fondateur de Netemedia sourit : « À double tranchant, parce que l’on ne maîtrise rien avec eux. Ensuite, on observe que des campagnes marketing souvent très intéressantes y sont déployées, sans pour autant effectuer de connexion avec le site. Cela aboutit à des pages de présentation des livres assez pauvres, alors qu’elles bénéficieraient amplement de ces enrichissements. »

De quoi rendre l'expérience du lecteur plus agréable, et l'encourager, qui sait, à revenir ?

crédits photos : Matthieu Moreau © Marion Barat