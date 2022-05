Construire le vocabulaire de votre enfant : 4 conseils parentaux

L'apprentissage des mots permet aux plus petits de construire progressivement le langage, outil indispensable pour évoluer. Mieux vous maîtriserez le vocabulaire et plus il sera riche, mieux vous comprendrez et communiquerez, et donc plus il vous sera facile d'apprendre. Le rôle des parents dans l'acquisition du vocabulaire est essentiel. Vous pouvez suivre ces conseils pour vous aider à progresser.

1. La lecture est une des meilleure manière d'améliorer le vocabulaire des enfants :

Les livres de contes sont l'un des meilleurs moyens d'exposer votre enfant à la richesse du langage dès son plus jeune âge. Lire avec votre enfant tous les jours (ou, dans le cas des enfants plus âgés, les encourager à explorer par eux-mêmes de nouvelles littératures passionnantes) développera une compréhension innée du langage et élargira le vocabulaire, ainsi que stimulera la créativité et offrira aux enfants un espace précieux pour s'échapper. Les bibliothèques scolaires sont une ressource brillante pour de nouveaux matériels de lecture.

2. Écouter un adulte lire une histoire peut aider un enfant à apprendre de nouveaux mots

La lecture est essentielle, mais il existe de nombreuses autres façons d'accéder au langage, et il est très important de les combiner. L'écoute est un excellent moyen pour les enfants d'apprendre le langage et les nuances. Écoutez la radio ou les podcasts avec votre enfant et discutez ensuite de ce que vous avez entendu. Cela les aide à comprendre un langage difficile, mais leur donne également la pratique analytique dont ils ont besoin dans tous les domaines de la vie scolaire.

3. L'utilisation d'indices visuels pour aider les enfants à créer des histoires leur permet de penser de manière créative et d'établir de nouvelles connexions de vocabulaire.

Les arts sont une façon incroyablement émouvante d'impliquer les jeunes élèves et de leur faire regarder des œuvres d'art ou des histoires sans paroles et de leur demander de vous dire ce qui se passe. Encouragez les élèves à regarder au-delà du littéral, à établir des liens et à prendre des risques en observant. Amenez-les plus loin en posant des questions explicatives « comment » et « pourquoi » pour creuser plus profondément.

4. Au fur et à mesure que l'enfant améliore son vocabulaire, l'écriture aide à renforcer son apprentissage du vocabulaire

L'écriture collaborative avec votre enfant - une histoire, une carte postale, une affiche, une pièce de théâtre, un jeu, remplissez une anagramme - est un moyen idéal d'améliorer le vocabulaire car elle peut suggérer des synonymes et guider votre réflexion. Vous pouvez aider votre enfant à rendre les informations ennuyeuses passionnantes. Les affichages de mots à la maison peuvent également favoriser un esprit explorateur plus attentif aux mots. Il existe d'innombrables jeux dans lesquels le langage intervient. Les jeux verbaux sur les balades en voiture, les jeux de société ou certains jeux vidéo permettent aux enfants d'acquérir du vocabulaire tout en s'amusant.

Tu savais que?

Lorsqu'un enfant a les bons mots pour s'exprimer, les crises de colère s'atténuent et même disparaissent. Autre exemple de l'importance d'avoir un vocabulaire large et varié: lorsque les enfants comprennent les mots utilisés par leurs professeurs, leur apprentissage est plus rapide et plus robuste. De plus, si ce que l'enfant lit a du sens pour lui, il prendra plus tôt le goût de la lecture.

Les jeux avec des anagrammes pour créer des mots sont d'une grande importance à ce stade, en plus d'être un excellent divertissement pour nos enfants, ils sont éducatifs et c'est formidable. Il vous invite aussi à continuer à créer de plus en plus de mots et ainsi étoffer votre vocabulaire automatiquement, vous aurez même envie de tricher au scrabble pour franchir de plus en plus de niveaux, pour certains c'est de la triche, pour d'autres d'étudier les petites astuces qu'il nous propose ce jeu et en profiter au maximum avec nos enfants.

Comment le vocabulaire est-il développé ?

Le développement du vocabulaire est le processus par lequel une personne augmente le nombre de mots utilisés dans la vie quotidienne. De nombreuses personnes utilisent des sites Web et des livres pour améliorer leur vocabulaire, ce qui peut augmenter la capacité d'une personne à communiquer à l'oral ou à l'écrit.

Voici certaines des conclusions que nous pouvons tirer sur le développement du vocabulaire et de la parole chez les enfants quand il se trouve dans des situations scolaires. On peut dire que le développement du langage chez l'enfant est fonction de la relation existante avec l'environnement. Cela comprend ce qui est le plus important pour l'enfant à cet âge, l'environnement social et surtout la relation avec les parents.

Le plus grand nombre de situations de communication, même en milieu scolaire, se produit entre enfants et adultes. L'enfant utilise principalement le langage pour communiquer avec les adultes et la quantité et la complexité de celle-ci sont beaucoup plus grandes dans cette situation de communication. Dans la relation avec les autres enfants, l'usage du langage est beaucoup plus limité au début, pour aller vers une expansion progressive plus tard.

Cela donne l'impression que l'enfant considérait le langage comme une forme de communication typique de la relation adulte-enfant. La communication établie avec leurs pairs ont des modèles de comportement différents, aucun enfant ne répond au comportement verbal d'un autre enfant avec l'intérêt et la réceptivité d'un adulte. Par conséquent, jusqu'à ce que l'enfant intériorise cette forme de communication, le langage sera une forme auxiliaire de communication dans ses relations avec ses pairs.

De tout ce qui a été vu, on pourrait dire que la période entre vingt-quatre et trente mois constitue une étape de développement dans tous les aspects qui composent la langue. Mais c'est surtout une étape d'expérimentation et d'intériorisation au niveau cognitif des structures linguistiques que l'enfant domine dans son rapport à l'environnement, d'où l'importance de ce dernier dans l'aspect éducatif.