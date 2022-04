L'auteur d'un acte anti-LGBTQI+ condamné à... écrire une dissert 

En juin 2016, la fusillade de masse survenue dans la boîte de nuit LGBT Pulse, à Orlando, avait provoqué des vagues d'émotion dans le monde entier. Comptant parmi les crimes homophobes les plus graves de l'histoire américaine, il avait provoqué la mort de 50 personnes, dont l'assaillant, et entrainé 53 blessés.

Quatre ans plus tard, à Delray Beach, une ville située dans le Comté de Palmbeach en Floride, la communauté LGBTQI+ était à nouveau célébrée : un large passage piéton aux couleurs du drapeau LGBT illuminait l'intersection entre Manhattan Beach Boulevard et Peck Avenue.

Un véritable signe de soutien, dans un Etat où les droits LGBT ont encore et toujours du mal à se faire entendre. Seulement voilà : trois jours seulement après l'inauguration, le lundi 14 juin, le passage piéton, d'une valeur de 16.000 $, est vandalisé. De larges traces de pneu sur plus de quatre mètres ont rayé la surface colorée. Un acte vraisemblablement volontaire, qui a mis en émoi la ville et les médias de tout le pays.

L'auteur de ces dégradations, au volant de sa camionnette blanche, est rapidement identifié grâce à une vidéo prise par l'un des témoins. Il se nomme Alexander Jerich, a 20 ans, et sera accusé par la police de méfait à hauteur de 1000 $, et de conduite dangereuse. Ces accusations sont d'ailleurs aggravées par les preuves que fournit la vidéo.

« C'est un acte de violence délibéré contre la communauté LGBTQ », a déclaré Rand Hoch, fondateur et président du Conseil des droits de l'homme du comté Palm Beach. L'homme a même qualifié son acte de « crime de haine ». En passant sur le carrefour, l'homme rejoignait un rallye d'anniversaire du président Trump, organisé par le parti républicain du comté.

C'est finalement en ce mois d'avril que Jerich s'est retrouvé face à la justice, au 15e tribunal (de première instance) de Floride. Le juge Scott Suskauer s'attendait à voir « quelqu'un qui affiche un manque total de respect pour ses concitoyens », mais c'est un homme timide, affaibli psychologiquement et avec de grandes difficultés d'intégration, qui se présente. Son père, qui a expliqué au juge les problèmes scolaires de son fils, n'a pas caché sa déception.

Le jeune homme connaissait d'ailleurs les conséquences de ses actes : Rand Hoch a demandé une peine de prison d'un an ; les procureurs, eux, ont requis 30 jours de prison et cinq ans de probation. Son avocat, Robert Pasch, a requis pour sa part trois ans seulement de probation.

Ecrire, une sentence peu commune

Toutefois, considérant l'état psychologique du prévenu – le juge l'a comparé au personnage de Lennie dans Des Souris et des Hommes de Steinbeck –, Scott Suskauer a demandé du temps supplémentaire pour réfléchir à la sentence finale. Il a, en attendant, requis une tâche plutôt originale à l'auteur des dégradations : une dissertation de 25 pages relative à la fusillade d'Orlando, contenant une analyse des raisons pour lesquelles la communauté LGBT est opprimée et son propre avis sur ces persécutions.

Selon le juge, ce devoir permettrait à Jerich de mieux comprendre pourquoi son acte de vandalisme suscite, aujourd'hui, autant d'émois. La dissertation doit être remise avant la date de la sentence finale de M. Jerich, qui est prévue pour le 8 juin prochain, et qui coïncide avec le mois des fiertés. La notion de crime de haine a d'ailleurs été supprimée des réquisitions, puisqu'elle aurait de nombreuses conséquences sur la vie professionnelle du prévenu.

Selon Robert Pasch, son client « reconnaît et regrette la douleur et la colère ressenties par les membres et les alliés de la communauté L.G.B.T.Q ». Rand Hoch, quant à lui, s'est dit pressé de connaître « la décision finale ». Un moyen, donc, de continuer à perpétuer la mémoire de la fusillade d'Orlando.

Ce n'est pas la première fois qu'un juge a des décisions originales en matière de justice : en 2018, un braconnier du Missouri avait été condamné à visionner Bambi - notamment la triste, et célèbre scène de chasse - une fois par mois, pendant un an.

