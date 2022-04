Fréquentation, inscriptions... Les effets de la crise sanitaire sur les bibliothèques

Très attendue par la profession, l'enquête flash des ministères porte sur deux années complexes pour les bibliothèques françaises. La première marquée par les confinements et autres restrictions de déplacement et la seconde, par la mise en place de passes sanitaire et vaccinal pour les agents et les usagers.

1211 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques municipales et intercommunales, sans toutefois forcément répondre à l'ensemble des questions posées, et un échantillon de 16 structures documentaires de l’enseignement supérieur, soit entre 71 et 92 bibliothèques selon les questions, ont participé à l'enquête.

2020, la chute de la fréquentation

L'année 2020 aura été celle de la désertion des bibliothèques, en raison du coronavirus et des mesures de restriction des déplacements qui ont accompagné cette première année de pandémie. « La fréquentation en bibliothèques municipales et intercommunales est ainsi en 2020 divisée par 2 », relève d'emblée l'enquête, qui ajoute que la baisse de fréquentation est plus sensible encore dans les grands établissements et les bibliothèques universitaires (de l'ordre de 60 %).

Par un effet de comparaison évident, l'année 2021 voit, au contraire, la fréquentation remonter : le niveau est de « 17 % supérieur au niveau 2020 pour les bibliothèques municipales et intercommunales ». La reprise est plus sensible encore dans les bibliothèques universitaires (32 %), avec le retour des cours en présentiel. D'une manière générale, les plus petites bibliothèques connaissent des retours de fréquentation plus importants.

Une comparaison entre 2019 et 2021 permet d'observer que la « reprise de la fréquentation en 2021 n’est cependant pas suffisamment marquée afin de permettre un retour au niveau de fréquentation de 2019 ». Les grands établissements souffrent, en particulier la Bibliothèque des sciences et de l'industrie (BSI, - 80 % de fréquentation) et la partie bibliothèque tous publics de la BnF (- 63 %). D'une manière générale, les plus grandes bibliothèques sont à la peine.

Le passe sanitaire

L'instauration du passe sanitaire a quelque peu tendu la profession, peu habituée à établir des distinctions et à restreindre l'accès des établissements à certaines catégories d'usagers. Pour autant, une comparaison de mois à mois entre 2019 et 2021 ne révèle pas « d’effet majeur de l’instauration du pass sanitaire (hors 12- 17 ans), dans la mesure où la fréquentation continue d’augmenter de juin à septembre », indique le rapport sur la situation des bibliothèques municipales et intercommunales.

À l'inverse, lorsque le passe sanitaire est étendu au 12-17 ans (à partir du 30 septembre 2021), la fréquentation repart à la baisse, ce qui peut suggérer un lien de corrélation.

« Le pass sanitaire a représenté pour les bibliothèques une charge de travail supplémentaire importante », souligne le rapport qui n'a toutefois pas pu fournir une estimation en équivalent temps-plein de cette charge de travail. Dans la grande majorité des cas, les agents de l'établissement eux-mêmes ont dû gérer cette nouvelle charge de travail, sans aide (comme le précise le rapport, la catégorie « Autre » du graphique est en réalité constituée par des cas de redéploiement interne). Un peu moins de 10 % seulement des établissements ont réduit leurs horaires après l'instauration du passe sanitaire.

Des inscriptions perdues

Les dynamiques des inscriptions, entre 2019 et 2021, sont sensiblement similaires à celles de la fréquentation : une forte diminution en 2020, puis une remontée en 2021, qui ne parvient toutefois pas à retrouver les niveaux de 2019. « Les petites bibliothèques (moins de 5000 habitants) ont vu baisser de moitié leur nombre d’inscrits en 2020 par rapport à 2019. À l’inverse, les bibliothèques desservant entre 20 000 et 50 000 habitants ont mieux résisté », remarquent les auteurs du rapport.

Contrairement à la fréquentation, les établissements desservant une population faible sont plus touchés. « En 2021, la reprise est moins marquée pour les plus petits établissements (moins de 2000) et pour les plus grands (plus de 50.000) ».

Les prêts ont également fortement baissé entre 2019 et 2021 : - 18 % pour les bibliothèques municipales et intercommunales, - 42 % pour les bibliothèques universitaires. En 2021, par rapport à 2020, quelles que soient la typologie et la population desservie des établissements, la reprise des prêts est de l'ordre de 30 %. La reprise du prêt est plus rapide que celle de la fréquentation, et les établissements desservant une population faible (inférieur à 2000 personnes) ou de 50.000 à 100.000 habitants ont presque retrouvé les niveaux de 2019.

Des actions culturelles particulièrement touchées

Les actions culturelles organisées par les bibliothécaires ont été frappées de plein fouet par les restrictions de 2020. En raison des privations, l'année 2021 a été le théâtre d'un fort rebond (41 % d'actions organisées supplémentaires par rapport à 2020, + 27 % de public touché), mais la différence entre 2019 et 2021 reste flagrante. Les établissements ont organisé près de deux fois moins d'actions culturelles (- 42 %), pour un public touché lui aussi réduit de moitié (- 57 %).

Comme cela avait déjà été observé, les bibliothèques ont connu une recrudescence des inscriptions aux services numériques (pour 55 % des répondants), un constat partagé par les grands établissements comme la BSI ou la BnF.

L'intégralité de l'enquête flash est accessible ci-dessous en lecture et téléchargement.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0