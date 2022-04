Procès contre Michel Houellebecq : la décision renvoyée au 12 mai 

Deux audiences, qui s'étaient respectivement déroulées les 18 octobre et 14 février derniers au Tribunal judiciaire de Paris, avaient permis aux avocats de plaider en faveur de leur client.

El Hadji Diagola, journaliste indépendant franco-sénégalais, est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Merci, les femmes !, publié chez l'Harmattan, et Un musulman à l'Elysée, publié chez Edilivre - une maison d'édition à compte d'auteur.

Les 6 janvier et 5 mars 2020, son avocat, Me Ngandomane, assigne en justice Michel Houellebecq pour plagiat et contrefaçon. M. Diagola avait en effet envoyé son manuscrit aux maisons Gallimard et Flammarion, en 2013 et 2014 ; maisons aujourd'hui accusées d'avoir donné le manuscrit à M. Houellebecq, transgressant ainsi la confidentialité du manuscrit.

Pour Me Diringer, représentant de Me Benazeraf et de Michel Houellebecq, Diagola ne pourrait démontrer sa qualité d'auteur : 75 % du manuscrit présenté en 2013 à Gallimard et 2014 à Flammarion, relèverait selon lui de l’emprunt à d’autres auteurs.

Si la contrefaçon est avérée, Me Ngandomane réclamait, le 18 janvier dernier, que 40 % des droits d'auteur de Soumission soient reversés à son client. Ce qui représente, tous formats confondus, une partie des revenus tirés de plus de 900.000 ventes, selon Edistat. Me Diringer y perçoit une « intention de nuire » non fondée.

La décision, initialement annoncée ce 14 avril, semble donner du fil à retordre : elle est finalement renvoyée au 12 mai, pour plus ample délibéré, nous a annoncé Me Ngandomane.

Crédits : Tingey Injury Law Firm / Unsplash