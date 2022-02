Houellebecq, Flammarion, Gallimard : plagiaires ? Décision le 14 avril

Après un rappel des faits, et des deux assignations par Diagola et son avocat – la première le 6 janvier 2020, avant une réassignation le 5 mars 2020 - deux brèves plaidoiries, d’une vingtaine de minutes, auront permis de sentir le décalage de moyens entre la défense d’un auteur de best-seller et d’un illustre inconnu.

Un tissu d'emprunts

El Hadji Diagola n’est pas en mesure de démontrer sa qualité d’auteur : tel est l’argument principal plaidé par l’avocat de Michel Houellebecq, de Flammarion et Gallimard, Me Benazeraf. Selon la défense, l’ouvrage de Diagola ne serait qu’une compilation d’éléments pris dans d’autres ouvrages — on y retrouverait les professions de foi de figures politiques comme Manuel Valls, Clémentine Autain ou encore Michelle Obama. De quoi tenter d’inverser les rôles et accuser le plaignant d’être lui-même plagiaire d’œuvres auxquelles il aurait emprunté. En ce cas, la plainte serait nulle.

Selon Me Benazeraf, 75 % du manuscrit présenté par Diagola en 2013 à Gallimard et 2014 à Flammarion, relèverait de l’emprunt à d’autres auteurs. « Ce serait une aberration de prendre Houellebecq en défaut », assure le conseil des éditeurs. « Les vicissitudes procédurales témoignent de l’improvisation de cette affaire », précise-t-il, faisant référence à l’assignation in extremis, à 24 heures de la prescription, de cette affaire devant le tribunal.

En outre, les accusations de plagiat porteraient sur des mots somme toute assez banals – « école », « femme », par exemple – sans que le manuscrit de Houellebecq ne reflète ni une structure identique ni ne recourt à un personnage semblable. Cette plainte serait donc un non-sens en fait et en droit. Diagola demanderait 132 millions de dommages et intérêts, soit la moitié du chiffre d’affaires de Flammarion et Gallimard : Me Benazeraf y perçoit ici une « intention de nuire » non fondée.

Des dates troublantes

Pour l’accusation, l’enjeu portait avant tout sur les dates. Et d’accuser Flammarion et Gallimard de « contrefaçon en bande organisée », avec des « éditeurs commanditaires et coauteurs » de ce plagiat. Si l’avocat du plaignant, Me. Ngandomane, aura fait preuve d’une certaine confusion dans l’expression des dates, il n’en demeure pas moins que les deux structures éditoriales disposaient du manuscrit de Diagola bien avant la sortie de Soumission, en janvier 2015 : un envoi du manuscrit à Gallimard, en 2013, puis à Flammarion, en 2014, tous deux suivis par un mail de refus.

En outre, il souligne que les deux maisons avaient la même directrice éditoriale — fait éminemment étrange — qui aurait, selon lui, probablement donné à Houellebecq le manuscrit de Diagola, pour orienter son prochain roman. Un point plus grave encore, estime le conseil, puisqu’avant sa publication, un ouvrage devrait demeurer confidentiel.

La juge aura trouvé nécessaire de recentrer les échanges, en soulignant que s’il y avait bel et bien des emprunts dans le texte de Diagola, alors l’accusation portée contre Houellebecq ne tiendrait plus. « Même s’il existe des emprunts, on reste l’auteur de son livre », assure Me Ngandomane.

Car une œuvre demeure « globale et indivisible ». Et de citer l’exemple de l’Anthologie de poésie de Pompidou, regroupant des textes d’auteurs — dont nombre n’étaient pas dans le domaine public — mais dont l’ancien président demeurait auteur, malgré tout.

La réponse sera délivrée ce 14 avril.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0