Le secteur du livre doit faire sa mue : si ça passe par la concentration, ce sera la concentration

Forme de rencontre entre espace de coworking, club privé et startup, we are_ est créé il y a deux ans. L'objectif : « réunir les entrepreneurs et patrons d’un ensemble de secteurs : musique, cinéma, mode, littérature, jeux vidéo, médias, production, technologie » explique Eric Newton, créateur et PDG du groupe à ActuaLitté. « Nous voulions mettre en place un bain créatif : à plusieurs, la culture française rayonne, tandis que les savoir-faire sont moins mis en avant individuellement. »

Un véritable temple pour les startups et la French Touch, donc : parmi les adhérents, on retrouve les grands patrons des industries culturelles françaises, qui, grâce à une application et un réseau, peuvent échanger, participer à la programmation et aux débats.

Depuis lundi, un cycle de rencontres et d'auditions des candidats à la présidentielle a été lancé par le groupe. Les porte-parole de cinq d'entre eux (Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Éric Zemmour), discutent une heure durant de la culture et de ses secteurs - les autres candidats n'ayant pas répondu à l'invitation. Un récapitulatif des nouvelles mesures annoncées pour le livre (rémunération des auteurs, indépendance éditoriale, droit d'auteur) sera proposé dans nos colonnes d'ici la fin de la semaine.

Mais une contradiction s'installe : à l'heure où l'édition semble menacée par des stratégies de rapprochement et de concentration éditoriale de grands groupes, peut-elle être correctement représentée dans ce genre d'événement ?

Interrogé sur la question de la disproportion et du déséquilibre entre des petites structures indépendantes et de grands groupes tels qu'Hachette et Editis, Eric Newton assure « Je ne fais pas de politique. Mais le monde change : il y a une évolution des usages : la place du numérique est grandissante. Il faut prendre cela en compte ». Parmi les adhérents de weare_, on compte LVMH, dont le PDG, Bernard Arnault, fut un soutien momentané d'Arnaud Lagardère, dont le groupe fait l'objet d'une OPA déclenchée par Vincent Bolloré.

N'est-ce pas un paradoxe, donc, d’inviter les candidats à parler de culture devant les grands patrons de l'économie culturelle, alors même que ces derniers menacent parfois l’indépendance du milieu ? « Je pense que le secteur doit faire sa mue - et si cela doit passer par une concentration, comme vous l’entendez, ça passera par une concentration », explique Eric Newton.

Et d'évoquer l'accompagnement vers de nouveaux formats : « On parle beaucoup du manga… Si cela fait venir les gens à la lecture, c’est super. Ce qui est important, c’est que le secteur culturel soit créatif, innove, évolue, et cela passe aussi par les mentalités. Un jour, quelqu’un m’a dit “Vous ne faites pas dans l’édition ? Normal, vous êtes Rive Droite.” Si on réfléchit comme ça, on n’avance pas. »

Les auditions continuent jusqu'à jeudi soir : après Jean-Marc Dumontet (LREM) et Ugo Bernalicis (LFI), ce sont Frédéric Hocquard (EELV), Florence Portelli (LR) et Benjamin Cauchy (Reconquête!) qui se succéderont au micro de Frédéric Martel et Claire Bommelaer.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0