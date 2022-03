Engagé, visionnaire : Giangiacomo Feltrinelli, l'admirable éditeur italien

Le groupe Feltrinelli est désormais l’un des quatre principaux groupes d’édition italiens. Il comprend la maison d’édition Feltrinelli et possède également des participations dans d’autres maisons d’édition telles que Marsilio, Sem et Donzelli. Il contrôle aussi le réseau de librairies Feltrinelli et les activités de distribution : il s’agit donc d’un exemple classique de groupe italien qui concentre les activités d’édition, de commercialisation et de distribution dans une seule structure.

Il y a aussi la Fondation Feltrinelli qui, installée dans le siège milanais de Viale Pasubio, se consacre à l’étude du travail et de ses transformations, thèmes qui ont toujours été au cœur de l’engagement de Feltrinelli.

In memoriam Giangiacomo

Cette année marque en effet le 50e anniversaire de la mort de l’éditeur Giangiacomo Feltrinelli (14 mars 1972), l’un des principaux éditeurs italiens du XXe siècle.

Sa mort est survenue dans des circonstances qui restent à éclaircir et son fils Carlo Feltrinelli a consacré un livre à sa vie, qui vient d’être réimprimé dans une nouvelle édition (après la première en 1999), sortie le 10 mars, et qui s’intitule Senior Service, la marque de cigarettes préférée de son père.

Par ailleurs, un livre a récemment été publié qui reconstitue les derniers moments de la vie du fondateur de Feltrinelli : Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli (Les derniers jours de Giangiacomo Feltrinelli), par Aldo Grandi (Chiarelettere), un journaliste qui est l’un des mieux informés sur la dynastie Feltrinelli (il est auteur d’une biographie de ce dernier) et sur la saison du terrorisme qui a ensanglanté l’Italie dans les années 1970, les années de plomb.

Intellectuel engagé

Giangiacomo Feltrinelli a toujours été de gauche et politiquement très engagé. Sa famille était aristocratique et très riche et son grand-père était probablement un marchand de bois de Vénétie. En 1954, il a fondé la maison d’édition qui porte son nom.

Parmi les livres les plus importants qu’il a publiés, citons LeDocteur Jivago de Boris Pasternak (qui a remporté le prix Nobel en 1958), dont la première édition mondiale est sortie en 1957 malgré la violente censure russe, et Il Gattopardo (Le Guépard) de Tomasi di Lampedusa, accepté par Bassani, le conseiller éditorial de Feltrinelli. Le livre est ensuite devenu l’un des premiers best-sellers italiens.

Le catalogue prestigieux

Par la suite, plusieurs auteurs fondamentaux de la littérature mondiale ont été publiés, tels que Henry Miller, Gabriel Garcia Marquez et Doris Lessing.

Le système de librairies de Feltrinelli (dont la première a été fondée à Pise en 1957) est également important, car il favorise la diffusion d’une nouvelle façon d’aborder le livre, moins sacrée et plus spontanée, qui invite le lecteur à accéder librement aux œuvres, à les tenir en main et à les feuilleter.

crédits photo : couverture de Senior service