Au Canada, la création du plus grand fonds de contes contemporains

Constitué de 265 livres et album de contes imprimés et audio, ce fonds provient des archives de Marie Fleurette Beaudoin qui en confie la gestion au RCQ. Elle fut à la direction des éditions Planète rebelle de 2002 à la fin de l’année 2021. Cette maison d’édition est spécialisée dans le conte et l’oralité, et elle fête ses 25 ans d'histoires en 2022.

Marie-Fleurette Beaudoin se réjouit : « C’est avec bonheur et une grande fierté que je lègue et mets en place le Fonds M.F. Beaudoin-Planète rebelle pour assurer la découverte et la pérennité des contes qui témoignent de l’évolution des voix multiples de cette discipline et de ses artistes depuis le renouveau du conte au Québec pour les nouvelles générations. »

Le fonds M. F. Beaudoin-Planète Rebelle sera conservé dans le Pôle conte de Montréal et permettra aux conteur.euse.s, aux chercheur.e.s, et aux étudiant.e.s, de consulter les ouvrages en tout temps. Le Pôle sera un nouveau lieu, actuellement en réalisation, réunissant dans au même endroit différentes installations destinées à offrir aux conteurs et conteuses un pôle dédié au développement de leur discipline.

Le Pôle conte réunira dans un seul lieu les bureaux du RCQ, une salle de travail et de rencontre mutualisée accessible aux membres, une salle de spectacle et de répétition disponible à faible coût.

Le Regroupement du conte au Québec émerge en 2003 d’un désir des acteurs du milieu du conte d’établir l’autonomie et la spécificité de cette pratique artistique. Cette création souligne également le nombre croissant d’artistes conteurs et la diversité de leurs pratiques. Marie Fleurette Beaudoin en est la présidente du Conseil d’administration depuis 2014.

Crédit photo : Bertrand Desrochers