Marc Dugain dirigera Espionnage, nouvelle collection chez Gallimard

Sur fond de conflit en Ukraine où tous les fantasmes sur l’intervention des services d’intelligence russes, américains, ukrainiens et on en passe, et on en oublie, voici dont que surgit une collection dédiée à l’espionnage. « Les gens n’ont pas assez d’imagination pour se figurer la réalité », disait Goethe. Et Marc Dugain entend illustrer, par la fiction et la non-fiction, les propos du poète allemand.

Depuis la guerre froide des romans de John le Carré, le renseignement a beaucoup évolué et il se déploie désormais sur de multiples théâtres, tout aussi dangereux et angoissants. Les enjeux se sont diversifiés. De nombreuses officines sous-traitent ce que les services officiels ne pourraient faire sans se compromettre.

L’explosion de nouvelles technologies a donné aux nations des instruments de surveillance et de manipulation encore jamais vus. Mais les espions sont toujours là.

Avec deux à cinq ouvrages chaque année, Espionnage proposera outre les romans, à des Mémoires, des récits et des témoignages marquants. Le premier, programmé en mai 2022, associe l’auteur de Kaboul Kitchen et un ancien officier supérieur du renseignement. Ils nous entraînent dans l’histoire d’un attentat déjoué.

Marc Victor et Hubert Maury signent ainsi Des hommes sans nom :

2017, en Libye. Un mystérieux chef de l’État islamique, Suleiman al-Chichani, contacte les services français : il veut quitter Daesh et venir en France. Info ou intox ? Victoire, analyste à la DGSE, s’empare de la mission et tente un coup d’éclat : instrumentaliser le recrutement de ce transfuge pour monter sa propre opération de contre-terrorisme. Son seul recours est de manipuler Nikolaï Kozel, ancien légionnaire et officier traitant. Légende vivante de la Maison, Kozel est pourtant accusé de compromission avec une puissance étrangère. Est-il l’homme de la situation ? Victoire pourra-t-elle mener à bien sa mission sans y laisser sa peau ? Car l’espionnage est avant tout une affaire d’hommes et de femmes… et de manipulations.

Les grands menteurs de métier sont les plus durs à débusquer. Tellement habitués à tricher sur ce qu’ils pensent, qu’ils perdent de vue des notions simples, comme la loyauté. À découvrir ce 5 mai.

À l’automne, c’est le directeur de collection qui publiera un ouvrage — un roman — évoquant des relations improbables entre Iraniens et narcotrafiquants sur fond de campagne électorale présidentielle américaine.

