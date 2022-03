Décès de Liliane Korb, l'une des deux soeurs derrière le pseudonyme Claude Izner

Les éditions 1018 ont la grande tristesse de faire part du décès de Liliane Korb. Partageant la plume avec sa sœur Laurence Lefèvre, elles signaient ensemble sous le pseudonyme de Claude Izner.

Née à Paris le 6 janvier 1940, elle a été monteuse de cinéma (notamment de Chris Marker, Joris Ivens ou Peter Brook), réalisatrice de courts-métrages et bouquiniste sur les quais de Seine pendant de nombreuses années.

À partir de 2003, Liliane et Laurence écrivent le premier volume d’une série qui va les faire connaître d’un large public et dans le monde entier : Mystère rue des Saints-Pères paraît, porté par son héros Victor Legris, libraire parisien passionné de photographie et enquêteur dans le Paris de la fin du xixe siècle.

C’est le début d’une grande aventure éditoriale et historique : les enquêtes de Victor Legris compteront 12 volumes, et se vendent à plus de 850 000 exemplaires. Elles sont traduites dans de nombreux pays : États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Russie, Suède, Brésil. Une adaptation bande dessinée de Mystère rue des Saints-Pères a également paru chez Phileas fin 2021.

En 2016, Jeremy Nelson, pianiste dans le Paris des années folles prend le relais des enquêtes : cette nouvelle série compte à ce jour quatre volumes. Le dernier, Les Nids de l’hirondelle paraîtra en poche le 16 juin. La suite est prévue pour 2023.

Crédit photo © Hannah