Décrochage du marché du livre, sur fond de conflit en Ukraine

Alerté par plusieurs libraires, ActuaLitté a plongé dans les chiffres de vente de ces dernières semaines. Si les années 2020 et 2021 ont représenté des hausses de chiffre d’affaires significatives, le mois de mars débute sur un début de catastrophe. Certains évoquent près 25 % de recul, d’autres avancent quasiment 35 % de pertes... quand d'autres annoncent des progressions continues depuis le début de l'année. Le secteur est-il devenu plus imprévisible encore ?

Un début d'année chaotique

Selon les données observées sur Edistat, le marché global accuse un recul des ventes pour les semaines 7 et 8 — autrement dit, 14-20 février et 21-27 février. En chiffre d’affaires, on bascule en effet de 66 millions € à 59,8 millions €. Et sur la semaine 9 (28 février-6 mars), ce volume diminue encore, avec 59,4 millions €.

Depuis le début de l’année, le marché a connu de sérieuses variations : 70,2 millions € durant la première semaine de 2022, et des mouvements assez fluctuants, comme l’indique le graphique ci-dessous (données : Edistat).

Certains des mouvements s’expliquent, pour partie, par les sorties du dernier Houellebecq, Anéantir, ou encore du roman de Pierre Lemaître, Le Grand monde. Deux gros ouvrages, qui à partir de la semaine 3 vont faire remonter les ventes. Mais le décrochage constaté entre la semaine 7 et la 8 intervient dans un contexte bien spécifique : celui de l'invastion de l'Ukraine par les forces militaires russes. Est-ce que le nouveau livre de Joël Dicker, L'Affaire Alaska Sanders inversera la tendance en semaine 10 ? Réponse dans 8 jours.

Sur le marché global, GfK annonce lui aussi des tendances à la baisse, avec 0,8 % de recul en chiffre d’affaires et 1,3 % en volume, mais en regard de l'année 2021. Sur les premières semaines de 2022, le marché resterait toutefois positif, avec 0,7 % de mieux en CA et 0,6 % en volume.

Enfin, Datalib indique de son côté un recul de 10 % observés sur son panel, pour les deux dernières semaines. Pour l’heure, difficile de tirer des conclusions immédiates, les variations dans un sens ou dans l’autre semblent assez communes. Pour autant, un comparatif avec 2021, année au demeurant exceptionnelle, pointe que les fluctuations ne sont pas tout à fait identiques. (données : Edistat)

Comment comprendre ?

D’aucuns rappellent la forte progression l’an dernier pendant les vacances scolaires : si cette année, on assiste à une ruée dans les stations de ski, 2021 n'affichait pas sur la même tendance. Les départs en vacances pourraient donc apporter une autre explication sur les baisses de ventes de livres – relative cependant. Médiapart indiquait récemment que seuls 10 % de la population française part en vacances d’hiver et que cette activité reste le propre des classes aisées. Celles-là mêmes qui fréquentent les points de vente de livres ? Possiblement…

Notre partenaire Edistat insiste d'ailleurs : les ventes peuvent varier fortement d’une semaine sur l’autre, sous l’effet de multiples facteurs, et la prudence reste de mise sur les interprétations possibles.

Si le décrochage constaté coïncide avec l’invasion de l’Ukraine, s’y ajoute également le phénomène souvent évoqué d’année présidentielle — souvent mauvaise durant ses six premiers mois. « Mais en ce moment entre covid, guerre, et élections sans campagne, je ne sais que comprendre », nous confie un libraire. Une élection présidentielle qui n'agite effectivement pas le débat public, éclipsée par les informations venues d'Ukraine, notera-t-on.

L'autre point est que le temps consacré aux médias, pour suivre l'évolution du conflit, conduit à un report de cette économie de l'attention. Aux médias, autant qu'aux réseaux sociaux par ailleurs, pour en savoir le plus possible, immédiatement. Pour Régine Hatchondo, présidente du CNL, cette attention « portée aux informations, à la radio, à la presse, et aux réseaux, pour disposer de nouvelles permanentes » expliquerait en partie la situation qu’observent de nombreux professionnels.

Une analyse de Hootsuite et We Are Social, le Digital 2022 Global Overview Report, pointait fin janvier que 80,3 % de la population française (13 ans et plus) utilise désormais ces outils, avec 1 h 46 de consommation par jour, soit 5 minutes de plus qu’en 2021. Ainsi, en janvier 2022, le pays comptait 52,6 millions d’utilisateurs. Et l'on sait combien les conflits entraînent d'activité sur ces plateformes.

Le souci des lecteurs

Pour autant, la présidente du CNL voit dans ces chiffres de vente la confirmation « que la lecture doit devenir une priorité pour notre établissement, dans une action qui complète le soutien économique à la filière ». À ce titre, après deux études consacrées aux jeunes Français et la lecture, menées en 2016 et 2018, le CNL présentera une étude ce 23 mars en interrogeant aujourd’hui les 7-25 ans.

Confiée à Ipsos, dans le cadre de la « lecture, grande cause nationale », elle présentera les pratiques actuelles des jeunes en termes de lecture, de comprendre leurs motivations et leurs freins à lire des livres, d’identifier les leviers qui les amènent ou les amèneraient à la lecture.

« Se préoccuper des publics importe tout autant que les aides aux professionnels », ajoute-t-elle. « Se préoccuper des usagers des bibliothèques, des clients de librairies c’est mettre la lecture au centre de tout. Et plus encore, pour les jeunes lecteurs, qui impliquent une action au long cours, structurée autour de la lecture. »

mise à jour 17h00 :

Les statistiques GfK pour la semaine 10, communiquées aux professionnels, après la diffusion de notre article, font état de résultats plus mauvais encore. Un recul 5,1 % en CA et -4,1 % en volume (toujours en regard de 2021). Cependant, précise le panéliste, hors BD/mangas, le marché est plus sinistré encore, avec 8,4 % de perte en CA et -8,5 % en volume (par rapport à 2021). Notons, dans ce contexte, que les librairies de niveau 1 perdent 12,8 % en chiffre d’affaires et 12,2 % en volume, quand les ventes de librairies niveau 2, internet (et autres) chutent de 16,4 % et 15,6 %.

En cumulé, le marché du livre demeure dans le vert depuis le début de 2022 avec une progression de 0,2 % en CA et 0,2 % en volume (vs 2021).

photo d'illustration crédits ActuaLitté, CC BY SA 2 0