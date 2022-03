Lancement des cours de l'IPA Academy 

L’International Publishers Association a créé l’Académie IPA pour soutenir les éditeurs et leurs associations dans leur adaptation aux changements commerciaux catalysés par la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, le succès des éditeurs dépend de leur confort sur et de leur confiance dans l’espace numérique, de la création de livres numériques au commerce électronique, en passant par l’intégration de l’accessibilité dans les flux de travail et le marketing des réseaux sociaux.

Couvrant un large éventail de sujets allant de la gestion éditoriale et de la relecture au marketing et aux licences internationales en passant par la numérisation et bien d’autres, les cours sont disponibles gratuitement pour tous les membres de l’IPA. Le cycle de conférences de l’IPA est quant à lui accessible à tous les visiteurs du site internet.

Réagissant au lancement de l’Académie, Andrea Chambers, directrice exécutive du Center for Publishing de la New York University School of Professional Studies, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec l’IPA dans cette entreprise importante. En proposant nos cours sur les compétences clés en matière d’édition, le développement de nouvelle activité et la prise de décision basée sur les données, le NYU SPS Center for Publishing s’associe à une mission commune visant à favoriser l’apprentissage pratique et réel des professionnels de l’édition dédiés à travers le monde. Nous félicitons l’IPA pour ses efforts visant à relever les défis actuels auxquels sont confrontés les éditeurs et sommes profondément fiers de faire partie de l’Académie de l’IPA. »

Le professeur Angus Phillips, directeur de l’Oxford International Center for Publishing, a ajouté : « L’Académie de l’IPA est un développement passionnant et l’Université d’Oxford Brookes est ravie de s’associer à cette nouvelle aventure. Ici, à Oxford, nous avons des étudiants du monde entier et la communauté de l’édition est véritablement mondiale. Quelle belle industrie nous avons avec un intérêt commun à la fois pour le développement des compétences et un avenir sain pour le livre en tant que source de connaissances et de divertissement. »

Petra Green, responsable du Publishing Training Center, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec l’Académie IPA sur leur lancement et de nous ajouter aux cours proposés à leurs membres. Comme l’édition évolue si rapidement, il est essentiel que les gens se tiennent au courant des derniers développements et la formation est un excellent moyen d’y parvenir. En tant qu’organisme de bienfaisance, le PTC s’est engagé à améliorer l’accès et l’éducation pour tous. »

crédit : Headway / Unsplash