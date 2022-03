Contrat, outil de facturation, charte... “Hacker” la protection des auteurs, pour l'améliorer

Pour la deuxième année — pas consécutive, cause Covid —, la Ligue des auteurs professionnels organisait un hackathon pour réinventer la protection des auteurs. Après l'édition réussie de 2020, celle de 2022 n'a pas démérité, loin de là. Toujours coordonné par la Ligue, l'événement avait pour partenaires le Conseil culturel de Bretagne, la Région Bretagne et l’association Jeunes universitaires spécialisés en propriété intellectuelle.

Contrairement à la première édition, les participants venaient d'horizons plus larges encore : l'idée était cette fois « de dépasser les problématiques liées à l'hyperspécialisation », nous explique Stéphanie Le Cam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Autrement dit, quand le premier hackathon ciblait principalement les secteurs du livre et de l'audiovisuel, celui-ci considérait l'auteur et l'autrice dans leur ensemble, une acception plus fidèle à la réalité concrète de la création.

« Ce hackathon avait finalement pour vocation de dépasser les silos existant en matière de réflexion sur les auteurs et leur situation. On part de l'idée que les auteurs ont le même régime social, et, quand une autrice attend un enfant, le délai de gestation est le même, qu'elle soit photographe, cinéaste, autrice de l'écrit ou autre », remarque Stéphanie Le Cam. Tout parallèle avec les revendications pour la création d'un statut de l'auteur n'est pas fortuit...

Une réflexion « en silos » qui se retrouve dans l'organisation même du ministère de la Culture, écosystème également très structuré par les organisations de gestion collective. « Leur rôle est intéressant, car elles vont défendre des particularités de chaque métier, mais certains artistes ne vont pas s'y retrouver, car ils sont “multimétiers”, et il n'est pas rare d'en croiser qui cotisent à la SACEM, à la SACD et qui sont aussi auteurs de livres. »

Cette volonté d'élargissement des réflexions s'est tout naturellement retrouvée dans la variété des profils présents au hackathon : des universitaires, des juristes, des sociologues, des économistes, des artistes auteurs, différentes institutions, mais aussi des éditeurs, diffuseurs ou encore producteurs.

Engager, encadrer

Trois ateliers ont occupé les participants à ce hackathon. L'un d'entre eux a témoigné de la bonne volonté commune des participants à l'événement, qui ont défini, à travers leurs échanges, les grands axes d'une future charte d'engagement destinée aux acteurs du livre souhaitant souscrire à et mettre en œuvre des pratiques communes vertueuses.

Développement durable, lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, renforcement de la professionnalité des artistes-auteurs... Cette charte, désormais en cours de finalisation, amènera les signataires à des actions concrètes sur ces différents points.

L'édition de 2020 avait donné lieu à un modèle de contrat d'édition plus équitable : celle de 2022 a en quelque sorte repris le travail, en se concentrant sur l'encadrement contractuel de la phase de création. « D'une manière un peu caricaturale, on pourrait dire que l'encadrement contractuel se concentre sur la phase de création, pour les arts visuels, et plutôt sur l'exploitation, du côté du livre », pose Stéphanie Le Cam.

L'absence d'encadrement contractuel de cette phase de création aboutit à « l'invisibilisation du travail de l'auteur ». Ainsi, « une avance peut être versée, dans certains cas, mais elle rend l'auteur débiteur d'une somme », ensuite remboursée grâce aux ventes de l'ouvrage. Ce modèle favorise « des problématiques juridiques qui ne sont pas des cas isolés », assure la directrice de la Ligue des auteurs professionnels, forte de son expérience à ce poste.

« Par exemple, si un éditeur demande un roman policier destiné aux 8-12 ans à un auteur, et si le manuscrit rendu par ce dernier ne correspond pas aux attentes de l'éditeur, les modifications que l'auteur devra éventuellement apporter ne sont pas couvertes par la rémunération. Notre modèle de contrat équitable s'est donc arrêté sur la notion de “modifications substantielles”. »

D'après la directrice de la Ligue, les problématiques juridiques de cet ordre se sont multipliées, citant des cas concrets « où le travail est rendu, mais le manuscrit finalement mis de côté, car la ligne éditoriale ou les conditions économiques ne correspondent plus ». Selon elle, un encadrement juridique plus précis permettrait d'« assurer et de prolonger des relations apaisées entre les auteurs et les éditeurs ».

Le hackathon hacké

Enfin, un dernier chantier, et non des moindres, a été ouvert à l'occasion d'une petite « mutinerie » des participants. « Je tiens beaucoup à la liberté des personnes qui participent au hackathon », rappelle Stéphanie Le Cam, qui a été servie : l'atelier consacré à la conception et rédaction d'un livret de présentation du régime et des droits des auteurs a été complètement réorienté, pour devenir une réflexion sur un outil qui pourrait s'avérer crucial pour les auteurs.

« Un outil construit par des professionnels pour des professionnels, un outil de facturation qui pourrait faciliter et fluidifier les opérations de facturation par les artistes-auteurs, avec des champs à remplir et l'automatisation de certaines étapes : on pourrait ainsi télécharger un devis, une facture ou un certificat de précompte, qui rappellerait les obligations des diffuseurs. »

Alexandra Aylmer (secrétaire générale du réseau art contemporain en Bretagne – a.c.b.), Mathieu Ducoudray (directeur de Livre et lecture en Bretagne) ; Denis Bajram (artiste auteur) lors de la restitution de l’atelier sur l’outil internet de facturation pour les auteurs et autrices

Mis à disposition des 270.000 artistes-auteurs, cet outil permettrait également de simplifier la déclaration fiscale, et pourrait être associé à un compte personnel, pour la sauvegarde des données. « Ce n'est pas un projet utopique : nous avons les compétences et les connaissances des éléments nécessaires. En comptant l'outil lui-même et des modules complémentaires, comme une assistance technique, une veille juridique, la sauvegarde de données ou la constitution de journaux comptables, nous avons estimé le budget nécessaire autour de 400.000 € », détaille Stéphanie Le Cam.

L'objectif est désormais d'attirer l'attention des institutions, et en premier lieu du ministère de la Culture, sur ce projet, dont les bénéfices pour les artistes auteurs seraient certains.

Les idées et projets sortis du hackathon sont promis à un bel avenir : si le contrat d'édition équitable de 2020 « pourrait être davantage diffusé » selon Stéphanie Le Cam, il a permis « à des auteurs de faire des contre-propositions contractuelles à leurs éditeurs, et ainsi de nourrir le dialogue ». « Certaines maisons d'édition se sont aussi emparées du modèle, en y ajoutant parfois quelques éléments », se félicite Stéphanie Le Cam.

Photographies : illustration, Pablo Picasso - Femme couchée lisant, 1939 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Région Bretagne