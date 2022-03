Manuscrits médiévaux et culture mème dans le jeu vidéo Inkulinati

ActuaLitté : D'où vient le concept derrière Inkulinati ? De trop nombreuses heures passées à la bibliothèque ?

Yaza Games : Notre équipe s'est formée à l'occasion de cours de développement de jeux vidéo à Varsovie. Le jeu était, à l'origine, notre dernier projet dans le cadre de cette formation au sein de la GameDev School. Nous avons donc créé un prototype que nous avons présenté à différents éditeurs de jeux vidéo.

Alors que nous réfléchissions à une idée générale pour notre projet, notre directrice artistique — Dorota Halicka — nous a montré des marginalia médiévaux [dessins réalisés dans les marges d'ouvrages médiévaux, NdR]. Nous avions sous nos yeux un monde dessiné rempli d'animaux en armes, qui se battaient sur les pages de livres enluminés... Nous n'avions jamais vu ça, et, très honnêtement, nous étions tous conquis : nous avons décidé d'un commun accord que le jeu serait basé, pour la partie visuelle, sur ces manuscrits. Plus tard, nous avons opté pour un jeu de stratégie au tour par tour.

Bien qu'il s'agisse d'une sorte de projet scolaire (sur lequel nous travaillions sur notre temps libre, puisqu'il nous était impossible, à l'époque, de travailler à plein temps sur Inkulinati), nous avons décidé de poursuivre le développement du projet, même après la fin de notre cursus à la GameDev School. Nous avons contacté Łukasz Kozak, un médiéviste expert en marginalia. Le projet a suivi son chemin, et à présent, 4 ans plus tard, nous le développons toujours, nous rapprochant de plus en plus de sa sortie.

Comment avez-vous réussi à retranscrire fidèlement ce style graphique médiéval dans le jeu ? D'où vient l'inspiration pour l'aspect des unités ?

Yaza Games : Nous nous appuyons énormément sur les marges des ouvrages médiévaux — plusieurs exemplaires de cette époque ont nourri notre style graphique. Chaque personnage a son prototype dans les pages des livres médiévaux, c'est un point très important à nos yeux. Notre travail avec le médiéviste Łukasz Kozak — auteur de plusieurs sites très populaires sur les manuscrits médiévaux et de groupes Facebook de passionnés, comme « Discarding Images » et « Stare obrazki ze zwierzetami » — nous a permis de faire en sorte que l'aspect visuel soit raccord avec l'époque, mais aussi que le symbolisme et la signification de chaque unité soient respectés.

Concernant le processus créatif en lui-même, nous commençons par réunir les éléments visuels associés à un personnage précis, puis nous réunissons des données — quelle était la symbolique de tel personnage/bête/créature au Moyen-Âge, comment il était connoté et présenté, etc. Puis, notre directrice artistique Dorota Halicka dessine une version numérique du personnage, ensuite prise en main par l'équipe chargée de l'animation. L'apparence visuelle, mais aussi les attaques de chaque unité découlent des références visuelles tirées des manuscrits, mais aussi de recherches historiques et de l'avis d'un médiéviste.

Les mèmes [images virales sur internet, NdR] constituent une inspiration accessoire : les mouvements des unités ou leur personnalité sont souvent basés sur différents éléments tirés de la culture des mèmes.

D'où viennent les attaques des différents personnages ? De votre seule imagination, ou les manuscrits médiévaux ont-ils été utiles, ici aussi ?

Yaza Games : Comme indiqué, chaque unité dispose de son prototype dans les pages de manuscrits médiévaux. Nous nous sommes basés sur les représentations visuelles, mais aussi par les croyances de cette époque. Il faut se rappeler que la perception du monde était bien différente de celle d'aujourd'hui, dans un monde où il suffit d'allumer un ordinateur ou son téléphone pour voir des images ou lire des explications sur tel ou tel élément. À cette époque, le monde était constitué par des croyances en des forces bénéfiques ou démoniaques, en des créatures étranges et en des mondes lointains dominés par des bêtes incroyables.

Nous avons tenté de rendre compte de cette atmosphère si particulière dans le monde extraordinaire que nous avons créé pour notre jeu.

Concernant les attaques des différentes unités, elles sont le fruit de nos observations des manuscrits médiévaux. On y croise un certain nombre de situations étranges, comme un chevalier combattant un escargot, des singes vêtus se saoulant de vin, des lapins qui montrent leurs fesses... À nouveau, nos recherches sur des croyances de l'époque — par exemple, l'identification des abeilles comme des oiseaux constitués d'air — et l'avis du médiéviste ont permis d'imaginer au mieux ces attaques.

D'une manière générale, pour l'ensemble des aspects du jeu, nous avons tenté de rendre compte des croyances médiévales, mais aussi de l'humour de l'époque.

Quelle a été l'étape la plus complexe du développement ?

Yaza Games : Le fait que nous sommes tous toujours en phase d'apprentissage — il s'agit de notre première production commerciale. Travailler sur un projet de cette ampleur suppose beaucoup de sacrifices. Dans l'équipe, nous venons tous de parcours différents et aucun d'entre nous n'avait une expérience en développement de jeu vidéo auparavant.

L'autre point délicat est la vérification scrupuleuse de chaque élément du jeu, pour qu'il soit parfaitement raccord avec les sources historiques et l'époque.

Le système de jeu d'Inkulinati est au tour par tour : ce choix a-t-il été influencé par les références au livre et à l'enluminure, associés dans l'imaginaire à la patience et à l'attention ?

Yaza Games : L'environnement visuel d'Inkulinati s'accorde parfaitement au rythme plutôt lent du jeu : créer des enluminures sur des manuscrits prenait un temps très long à l'époque, et les réflexes du joueur d'échecs semblaient donc les plus appropriés. Ainsi, un jeu de stratégie au tour par tour semblait un choix naturel.

L'élément plus « arcade » (un mini-jeu qui se lance au moment de l'attaque d'une unité sur-le-champ de bataille) permet de rompre un peu cette lenteur, en soulignant un moment de tension, mais, la plupart du temps, Inkulinati ne demande pas au joueur de se précipiter : la précision des déplacements est importante, un point qui était aussi valable pour les enlumineurs...

Avez-vous une fenêtre pour la sortie du jeu ? Quelles sont les prochaines étapes ?

Yaza Games : Nous aimerions beaucoup l'annoncer, mais elle n'est pas encore tout à fait définie. Nous travaillons dur avec l'éditeur [Daedalic Entertainment, NdR] et des partenaires extérieurs pour sortir le jeu le plus rapidement possible, mais nous devons aussi prendre en compte les derniers ajustements, ainsi que les autres sorties sur le marché du jeu vidéo.

Trouver le moment idéal n'est pas simple, mais le jeu devrait probablement être disponible plus tard cette année.

Pensez-vous qu'Inkulinati pourrait être une porte d'entrée pour découvrir les manuscrits médiévaux et les œuvres du patrimoine ? Avez-vous inclus des éléments « éducatifs » dans le jeu ?

Yaza Games : Tout à fait. Même si nous ne considérons pas Inkulinati comme un jeu éducatif ou historique, nous sommes déjà ravis d'avoir utilisé des dessins originaux, datant de plusieurs siècles, ce qui permettra aux joueurs de se rendre compte à quel point les manuscrits médiévaux et les enluminures sont incroyables. Et aussi, que les individus de cette époque aimaient aussi rire et faire des blagues graveleuses !

Pour les points « éducatifs », une partie du jeu présentera les unités dans un bestiaire, qui fera directement référence aux modèles utilisés. Nous espérons que cela encouragera les joueurs à aller admirer des manuscrits et à faire de nombreuses découvertes dans ce domaine.

On pourrait dire que le jeu est « involontairement éducatif ». Avant tout, nous voulons créer un jeu intéressant, addictif, et si, au passage, des joueurs peuvent y découvrir un aspect historique avec les manuscrits médiévaux, c'est encore mieux pour nous.