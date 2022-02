Séances de lecture avec Harry, le toutou qui vous veut du bien

La France compte tout à la fois comme l’un des territoires de prédilection pour les animaux de compagnie — et conséquemment, un champion de l’abandon desdites bêtes. La Fédération des fabricants d’aliments pour animaux considérait que 80 millions d’animaux domestiques vivaient sur le territoire — avec une recrudescence des chats sur les chiens depuis une vingtaine d’années (rapport 2021). En parallèle, le nombre d’associations consacrées à la défense des animauix est en explosion : quelques dizaines en 2011 contre plus de 3000 en 2019.

Nos voisins britanniques ne sont pas en reste : un quart des adultes possèdent un chien, soit 9,6 millions de toutous. Et les millenials semblent eux aussi très sensibles. Un tiers d’entre eux envisage d’ajouter un animal de compagnie à son existence, quand il n’en possède pas déjà un. (voir ici)

Rassurer les enfants

Alors, pas si bêtes ? Et loin de là : début janvier, ActuaLitté racontait comment le meilleur ami de l’Homme, et plus spécifiquement une Golden retriever, venait aider des enfants dans leur apprentissage — et l’apprivoisement ! — de la lecture.

REPORTAGE: nos amies les bêtes aident à la lecture

« Le chien est une présence vivante qui, contrairement à l’être humain, ne juge pas, ne corrige pas. Lorsqu’on est sans cesse arrêté par l’enseignant, le parent, l’orthophoniste, cela n’encourage pas à poursuivre. Le chien offre une écoute bienveillante, chaleureuse, l’enfant est soutenu dans l’effort », expliquait une professionnelle de la médiation animale, Céline Eichenberger, accompagnée de Flora, l’assistante à quatre pattes.

Dans la ville de Pembrokeshire (Pays de Galles), la bibliothèque de Neyland à Milford Haven offre des sessions d’alphabétisation avec Harry. Durant une heure, il s’installe et consacre toute son attention aux enfants qui viennent lui faire la lecture. Dans le cadre du programme Reading to Dogs, qui depuis plusieurs années s’est déployé au Royaime-Unis, ces moments de complicité « responsabilisent et motivent vraiment les enfants », indiquaient le Dr Helen Lewis, maître de conférence en science de l’éducation.

Les chiens, dans ce cadre, parviennent à stimuler la confiance pour les jeunes publics, avec un enjeu majeur au sortir de périodes de confinements et d’isolement. En effet, les compétences linguistiques acquises durant le jeune âge, dans les interactions entre enfants, ont pu être mises à mal. Les séances de lecture aux animaux, comme l’indique l’organisme, encouragent celles et ceux qui ont des difficultés d’apprentissage, mais également une crainte de lire à voix haute.

De fait, Harry ne risque pas de se racler la gorge pour signaler une mauvaise prononciation ni corriger les erreurs de lecture. Comme le disait Groucho Marx : « En dehors des livres, le chien est le meilleur ami de l’Homme… parce qu’à l’intérieur d’un chien, il fait trop sombre pour lire. » Wouf ?

photos non contractuelles - crédits : Christchurch City Libraries, CC BY NC SA 2.0 ; Pioneer Library System, CC BY NC ND 2.0