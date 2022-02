Meilleures ventes : Victor Catanet dépoussière le top 5

Dans un futur lointain, le six millième vaisseau, parti de la Terre, croise autour d’une planète encore plus lointaine. A son bord, des employés : des humains et des ressemblants. Ces derniers ont été créés de toutes pièces et leur formation a été réduite à seulement quelques mois, ce qui coûte bien moins cher que la formation des humains qui ne sont totalement opérationnels qu’au bout de nombreuses années.