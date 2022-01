Cité internationale de la Langue française : toujours en travaux mais déjà timbrée

Dans un précédent article, nous attirions l’attention sur une difficulté grandissante : « Plus d’un jeune sur dix rencontre des difficultés de lecture. ». Cette conclusion découlait d’une enquête réalisée à la Journée défense et citoyenneté (JDC), en 2019, auprès de plus de 496.000 jeunes âgés de 16 à 25 ans. On y constate plus exactement, statistiques et tableaux à l’appui, que 11,8 % d’entre eux sont en difficulté de lecture.