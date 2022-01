Disparition du moine bouddhiste et auteur Thich Nhat Hanh

« Croisé lors de retraites, de conférences ou à travers ses livres et ses interventions en ligne — ou en découvrant son incroyable parcours — nous nous rendons compte que Thich a été un véritable bodhisattva [terme sanskrit pour désigner un être bienveillant et éveillé, NdR], une force immense pour la paix et la guérison de notre monde », indique le village des Pruniers (Plum Village), un centre de méditation situé non loin de Bordeaux, que le moine avait cofondé en 1982.

La phrase fait état de la multitude d'activités de Thich Nhat Hanh, né en 1926 à Hué, au Vietnam, et réfugié politique en France depuis 1972. Il était retourné au Vietnam en 2005, et partageait son temps entre son pays d'origine et le sud de la France jusqu'en 2018, quand il s'installe définitivement au temple Từ Hiếu, où il est décédé le 22 janvier dernier.

Partisan de la pleine conscience, une technique de méditation, il a signé de nombreux ouvrages qui lui sont consacrés, notamment Le miracle de la pleine conscience (traduction de Francis Chauvet, Neige Marchand et Mobi Ho), récemment publié dans une nouvelle édition par J'ai lu, sous une couverture illustrée par Mylène Farmer.

Parmi ses autres ouvrages, signalons notamment Nous sommes la terre. L'humain au cœur de l'écologie (Robert Laffont, 2021), traduit par Stéphanie Chaut, et Prendre soin de l'enfant intérieur. Faire la paix avec soi (Pocket, 2015), traduit par Bénédicte Genot.

Prendre soin de l'enfant intérieur. Faire la paix avec soi fait partie de ses plus grands succès, vendu à plus de 155.000 exemplaires (poche et grand format, chiffres Edistat).

Photographie : Thich Nhat Hanh, en 2009 (Geoff Livingston, CC BY-ND 2.0)