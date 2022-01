Le droit de copie a rapporté 52 millions € aux auteurs et éditeurs en 2021

En 2021, le Centre français de la copie a ainsi réparti précisément 51.899.536 €, soit 1,3 million € de plus qu’en 2020, au titre des copies de publications réalisées et diffusées sous format numérique et papier dans les entreprises, les administrations, les établissements d’enseignement et organismes de formation. S'ajoute à ces contributions celle due aux éditeurs pour la copie privée numérique.

« 93 % des droits répartis reviennent à des œuvres publiées en France, et ces dernières représentent 77 % de la totalité des œuvres concernées par ces répartitions », indique encore le CFC.

58.700 livres, imprimés ou numériques, sont concernés par les relevés du CFC en 2021, avec une très grande majorité d'ouvrages pédagogiques (82 %). Parmi ces derniers, les livres scolaires et parascolaires, qui représentent 64 % des droits répartis, et les livres universitaires et professionnels (18 %). Au total, les livres représentent 45 % des montants totaux répartis (et la presse, 55 %, donc).

Viennent ensuite, en représentant 9 % des montants répartis chacun, les livres de littérature générale et les livres dits « de loisir ».

Poursuivant le détail, le CFC note que 10 éditeurs ont reçu des droits de copie pour 1000 à 4000 de leurs publications : sans doute des éditeurs scolaires ou professionnels, donc. 77 éditeurs ont reçu des droits de copie pour 100 à 1000 de leurs publications, 346 pour 10 à 100 de leurs publications, 1416 éditeurs pour 2 à 10 de leurs publications et 2409 pour 1 seule publication.

Photographie : illustration, Tom Dennis Radetzki, CC BY-NC 2.0