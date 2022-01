Hachette intégre Paperblanks, spécialiste de la papeterie haut de gamme

Fondée à Vancouver, au Canada, en 1991, l’entreprise Paperblanks vise principalement le segment haut de gamme du secteur de la papeterie, avec des produits déclinés en concepts créatifs autour des thèmes tirés de la littérature, la science, la musique, etc.

Outre ses propres lignes de produits, Paperblanks a établi des partenariats mondiaux de co‐branding avec le Getty Museum et la New York Public Library, et noué des accords de licences avec plusieurs institutions culturelles à travers le monde, parmi lesquelles on trouve la British Library, le Victoria and Albert Museum, le Musée Van Gogh.

Cette acquisition permet à Hachette UK de se positionner sur un marché en pleine expansion et s’inscrit dans l’objectif stratégique à long terme de l’éditeur d’acquérir des activités complémentaires — notamment des marques de papeterie — tout en continuant à rendre l’entreprise toujours plus diversifiée et tournée vers l’international. Dans le cadre de la transaction, l’actuel Directeur financier du groupe et Directeur général EMEA de Paperblanks, Graham Conway, sera nommé Directeur général, succédant ainsi à Victor Marks.