Houellebecq sans surprise en tête des meilleures ventes (semaine 1)

Arzhur est un mercenaire sans client et un boit sans soif, prêt à céder son épée au plus offrant des seigneurs. Trois vieilles en guenilles lui proposent de sauver une jolie princesse du ténébreux donjon où elle est retenue prisonnière, en échange d'un sac d'or. Le chevalier s'en donne à cœur joie et terrasse les monstres sans retenue, mais Ilsen, la captive, est tout sauf ravie par sa libération. Dotée de pouvoirs bien plus redoutables que les créatures qui la retenaient, Arzhur réalise bien vite qu'il a foncé tête baissée dans un piège dont il ignore tout. Ténébreuse est un récit épique et légendaire mené tambour battant par un duo d'auteurs au sommet de leur art.