Internet et vente en ligne : l'Europe sonne la fin du Far West, le livre s'en réjouit...

La France doit prendre la présidence de l’Europe dans quelques jours, pour une période de six mois. Et déjà les organisations du livre se sont positionnées sans ambiguïté sur les impératifs, tant de cette présidence que des législations évaluées.

Parmi les nouvelles règles que pourrait mettre en place la législation, l’interdiction des « conditions inéquitables » proposées aux entreprises et aux consommateurs, mais aussi des restrictions concernant l’utilisation des données personnelles ou de navigation.

Le montant des amendes, en cas d’infraction, pourra désormais s’élever à au moins 4 % et au plus 20 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent d’une plateforme.

Syndicat national de l’édition (SNE), Société des Gens de Lettres (SGDL), Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) et Syndicat de la librairie française (SLF) ont ainsi eu à cœur de souligner l’importance de « défendre une concurrence saine pour la distribution de livres en ligne et avec elle la diversité culturelle ».

Pour une croissance durable

En Italie, même son de cloche : la vente de livres en ligne représentait 43,5 % du marché en 2021, contre 30 % en 2019. La progression est significative et assez pour que le syndicat des éditeurs prenne le temps d’un exercice de pédagogie. Il plaide ainsi pour « la transparence dans le monde du livre » et salue par conséquent l’adoption des textes, ce 15 décembre par le Parlement européen.

L’Associazione italiana editori rappelle à son tour que la législation souhaite imposer aux acteurs dominants des obligations bien spécifiques. Ainsi, pour les markeplaces — et celle d’Amazon reste première dans le viseur — des leviers pour empêcher les pratiques déloyales. Il s’agit, encore une fois, de l’utilisation des données que collecte Amazon et tirées des vendeurs tiers, pour que le cybermarchand améliore ses propres résultats. 2022 risque d’être chargée, de ce point de vue, pour la firme américaine.

« Les grandes plateformes de vente de livres imprimés et d’ebooks figurent parmi les objets de réglementation du DMA, de plus en plus fortement », souligne le président de l’AIE. « Ainsi sont posées les bases d’une relation plus équilibrée entre les maisons d’édition et ces entités, contribuant à une croissance durable et équitable du marché. »

Marketplace et concurrence

Et pour cause : se jouent actuellement aux États-Unis deux affaires primordiales. La première concerne Penguin Random House et le rachat souhaité de Simon & Schuster. Bloquée par le Département de la Justice, l’opération entrerait en conflit avec les lois sur la concurrence, en constituant un monstre éditorial.

Mais pour PRH, cette transaction représente surtout l’unique moyen pour un groupe de lutter, au moins un peu, contre la toute-puissance d’Amazon. Car tout l’enjeu est là.

De l’autre côté, toujours outre-Atlantique, c’est la marketplace d’Amazon. Des enquêtes visent en effet les méthodes de collecte de données mises en place — et pourtant interdites. Amazon profiterait des informations que fournissent, malgré eux, les revendeurs : de la sorte, Amazon en tant que vendeur deviendrait nettement plus efficace.

Récemment, l’État français a transposé de nouvelles mesures en matière de protection, mais des consommateurs, pour les places de marché. Pas encore suffisant pour que l’on inquiète véritablement le géant américain.

