L'offre audiolivres de Spotify, une “arnaque” pour les artistes

Rachat de Findaway en novembre 2021, spécialisé dans la distribution d’audiolivres, puis déploiement en septembre 2022 d’un catalogue de 300.000 titres : Spotify a clairement misé sur ce support pour devenir la plateforme de streaming incontournable. Et dans l’industrie du livre, se servir du livre comme produit d’appel, ça évoque toujours les grandes heures sombres d’Amazon…

Avec le forfait 15 heures d’écoute pour 9,99 $, lancé en mars dernier, la société suédoise frappait un nouveau coup : un abonnement réservé à l’audiolecture, une première qui allait faire mal.

Spotify, terreur des majors

La National music publishers association (NMPA) n’a pas traîné : elle dépose sur le bureau de la Commission fédérale du commerce une plainte dénonçant ce forfait premium. Celui-ci aurait entraîné une baisse des revenus pour les auteurs-compositeurs et découlerait d’une « stratégie pour augmenter leurs profits en flouant les consommateurs et en trompant le modèle de redevances musicales ».

David Israelite, PDG de la NMPA, a dévoilé cette action ce 12 juin à New York, lors de l’Assemblée générale. Et d’évoquer sans frémir « les pratiques commerciales déloyales, mensongères et frauduleuses » de Spotify qui « a déclaré la guerre aux artistes ».

Sors ta calculatrice, on va les avoir

Les montants reversés suite aux écoutes sont encadrés, outre-Atlantique, par le Copyright Royalty Board : ce panel composé de trois juges est installé à la Bibliothèque du Congrès. En vertu des textes, les offres de streaming ont la possibilité de diminuer le montant des redevances, attendu que la musique ne représente qu’une partie de ce que les forfaits souscrits payent.

Les estimations de la NMPA démontrent que ce retournement de situation pèsera 150 millions $ l’an prochain, que la société ne versera donc pas. En outre, cette approche « confère un avantage concurrentiel injuste, car [Spotify] fournit désormais le même contenu que ses concurrents pour un coût bien moindre », tempête la NMPA.

Notons que ce même président, de la NMPA, dévoilait le jour de l’AG que l’industrie musicale avait connu une excellente année 2023 : une croissance de 11 % avec près de 6,2 milliards $ de revenus.

Escroquerie de masse

L’organisation détaille son analyse dans un document (à consulter en fin d’article). Dans un premier temps, le service de streaming aura converti des millions d’abonnements musicaux en bundles intégrant également les audiolivres, sans le consentement des clients. Cela a débuté en novembre 2023, avec 15 heures de contenus d’écoute gratuite, pour les abonnés Premium, sans solution de désinscription.

Puis, elle a embrayé sur une hausse de tarifs, sans permettre de conserver uniquement un abonnement musical. Verdict : « Les abonnés paient plus cher pour du contenu non désiré, avec une seule alternative : le plan gratuit avec publicités, très difficile à activer », note la plainte.

Par la suite, l’industrie de la musique a constaté une diminution des reversements — qui aboutit à une pratique anticoncurrentielle pour les autres acteurs. « Ce stratagème de vente par abonnement façon “miroir aux alouettes” impose aux consommateurs des paiements récurrents pour des produits et services qu'ils n'avaient pas l'intention d'acheter ou qu'ils ne voulaient pas continuer à acheter », peut-on lire.

Même pas vrai...

« La NMPA exhorte la FTC à enquêter sur ces pratiques pour protéger les consommateurs et l’intégrité du marché de la musique. Sans intervention, les consommateurs continueront à payer davantage pour des services non souhaités, et les créateurs de contenu ainsi que les concurrents de Spotify seront lésés », conclut le document.

Côté Spotify, on tente d’apaiser les esprits avec un communiqué en langue de chêne : rejetant « catégoriquement les accusations sans fondement de la NMPA », le Suédois fournirait simplement une « expérience de premier ordre » aux consommateurs.

Leur intention est d’élargir le catalogue quand celle de l’industrie musicale ne serait que d’augmenter ses profits. Méchante industrie musicale. Conclusion, la plainte relèverait d’un coup d’éclat médiatique, « contenant des affirmations fallacieuses et erronées ». Et plus encore, tenterait de faire oublier que la NMPA a signé un accord avec Spotify en 2022, qui précisément, encadrait tous ces points.

Crédits photo : Scott Beale, CC BY NC ND 2.0