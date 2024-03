On a tous à l’esprit Interflora. Mais que se cache-t-il au juste derrière cette marque à dimension commerciale ? Tout simplement la géniale invention d’un artisan fleuriste berlinois. Au début du siècle dernier, son établissement est amené à importer des fleurs depuis la Riviera pour ensuite les envoyer en Russie : imaginez le défi logistique pour que les fleurs arrivent en bon état à destination. C’est pour cela qu’il eut l’idée lumineuse de construire des relations commerciales avec des confrères directement établis sur le lieu de livraison souhaité.

Cette riche idée peut nous amener à repenser la façon même dont on offre des livres. Et l’on pourrait choisir d’en faire parvenir à nos proches, de la même façon qu’on offre des fleurs. C’est vrai que dans notre société, offrir des fleurs est un geste courant pour exprimer nos sentiments et marquer des occasions spéciales. Les fleurs sont belles, éphémères, et symbolisent la vie et la croissance. Mais que diriez-vous d'une alternative qui dure plus longtemps et qui peut avoir un impact encore plus profond ? Et si nous commencions à offrir des livres comme on offre des fleurs ?

Choisir un livre comme on choisit des fleurs

Les livres, comme les fleurs, peuvent être choisis avec soin pour refléter la personnalité et les goûts du destinataire. Mais contrairement aux fleurs, les livres ne se fanent pas. Ils sont durables, et peuvent être lus et relus, offrant une source continue d'inspiration, de connaissance et de plaisir. Si l'on ne peut pas jouer sur un système dédié pour offrir des livres comme il en existe pour les fleurs, de nombreux services d'expédition sont à la disposition des particuliers. On peut même suivre à distance son envoi grâce au track colis et ainsi, être sûr que notre cadeau arrive à bon port et au moment opportun. C'est toujours rassurant.

Offrir un livre, c'est offrir une expérience. C'est offrir une aventure, une réflexion, une évasion. C'est offrir une fenêtre sur un nouveau monde, une nouvelle perspective, une nouvelle idée. C'est offrir du temps de qualité, de l'engagement, de la croissance personnelle. La fleur, de son côté, surtout si elle est coupée, passera et, hélas, risquera même d'être oubliée, puis jetée.

Adapter le livre au contexte, comme avec des fleurs

Le choix du livre est une partie importante du processus. Il faut tenir compte des goûts et des intérêts du destinataire, mais aussi du message que l'on veut transmettre. Un roman captivant peut offrir une évasion bienvenue ; une biographie inspirante peut fournir une source de motivation ; un livre de poésie peut exprimer des émotions profondes. On peut aussi penser à des ouvrages tournés vers l'écologie, une tendance de fond pour ces dernières années, à l'image du catalogue de la maison Wildproject, la maison des pensées de l'écologie.

Il est également important de considérer le contexte. Tout comme on choisit des fleurs différentes pour un anniversaire, une naissance ou des condoléances, on peut choisir des livres différents pour différentes occasions. L'emballage du livre est une autre occasion de montrer votre attention et votre soin. Vous pouvez utiliser du papier d'emballage coloré, ajouter un ruban, ou même créer un emballage personnalisé. N'oubliez pas d'inclure une note personnelle, expliquant pourquoi vous avez choisi ce livre en particulier.

Créer une nouvelle tradition

Offrir des livres comme on offre des fleurs peut devenir une nouvelle tradition, une façon de montrer notre appréciation et notre affection d'une manière significative et durable. Les livres peuvent rapprocher les gens, stimuler des conversations intéressantes, et même changer des vies. Alors, la prochaine fois que vous chercherez un cadeau, pourquoi ne pas choisir un livre ?

Ainsi, offrir des livres comme on offre des fleurs est une idée qui mérite d'être adoptée. Les livres sont des cadeaux durables, significatifs et personnels qui peuvent offrir une expérience riche et enrichissante. Ils peuvent exprimer nos sentiments, marquer des occasions spéciales, et même créer des liens plus profonds entre les gens. Alors, commençons à partager le plaisir de la lecture, un livre à la fois.

Ne pas choisir et envoyer aussi des fleurs

Si vous ne voulez pas choisir entre des fleurs et un livre, vous pouvez envoyer les deux ! Il vous suffit pour cela par exemple d’emballer votre livre dans un innovant papier fleur. Vous avez peut-être déjà croisé cette invention, utilisée notamment pour l’envoi de cartes de baptême ou de mariage. Le papier, biodégradable, est à planter. Il suffit de le déposer deux centimètres sous terre pour voir fleurir votre emballage après seulement quelques semaines.

Si ce papier est un peu plus cher qu’un emballage classique, il fera certainement bien plus plaisir, et il ravira petits et grands. Permettre l’éclosion de jolies des fleurs plutôt que de finir à la poubelle, voilà une belle perspective pour un papier cadeau. Le fondateur de l’entreprise Papierfleur a découvert l’idée aux Etats-Unis, où l’on parle de papier ensemencé. D’abord réservé aux professionnels, l’offre s’est progressivement étoffée et ouverte aux particuliers. Le principe est simple : on colle deux feuilles de cellulose à l’aide d’amidon de pomme de terre. Entre les deux, on dépose quelques graines de fleurs sauvages ou de plantes aromatiques.

Crédits illustration Pexels CC 0