ChatGPT : c'est au tour d'un Prix Pulitzer de porter plainte contre OpenAI

L'auteur des Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay est accompagné des auteurs, Rachel Louise Snyder et Ayelet Waldman, et du dramaturge Henry Hwang, dans cette procédure judiciaire contre la pépite de Microsoft, rapporte Reuters.

Ces derniers affirment qu'OpenAI profite de « l'utilisation non autorisée et illégale » de leur contenu protégé par le droit d'auteur, pour produire des œuvres « dérivées ».

« Les actes de violation du droit d'auteur d'OpenAI ont été intentionnels, délibérés et au mépris total des droits des plaignants », défendent les représentants des quatre auteurs, et d'ajouter : « OpenAI savait pertinemment que les ensembles de données qu'il utilisait pour entraîner ses modèles GPT contenaient des éléments protégés par le droit d'auteur, et que ses actes violaient les conditions d'utilisation de ces éléments. »

Les accusateurs réclament un montant non précisé de dommages-intérêts et une ordonnance bloquant les « pratiques commerciales illégales et déloyales » de l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle.

Microsoft à la rescousse

Michael Chabon avait déjà participé à la lettre ouverte signée par près de 10.000 auteurs, qui appelait les PDG de plusieurs entreprises du secteur de l'intelligence artificielle, dont Sam Altman, à s'engager « à obtenir le consentement, à créditer et à rémunérer équitablement les auteurs pour l'utilisation d'écrits protégés par le droit d'auteur à des fins d'entrainement de l'intelligence artificielle ».

Parmi les signataires, Dan Brown, James Patterson, Jennifer Egan, Suzanne Collins, Margaret Atwood, Jonathan Franzen, Roxane Gay, Celeste Ng, Louise Erdrich, Viet Thanh Nguyen, George Saunders...

Les cosignataires mettaient en avant l'obtention d'un accord explicite des auteurs pour l'utilisation de leurs œuvres, la nécessité de verser une compensation tant pour l'entraînement des IA que pour la création automatique elle-même. Une approche qui envisagerait de rémunérer les ayants droit chaque fois qu'une requête demande la création d'un texte « à la manière » d'un auteur particulier.

En mai dernier, Sam Altman a laissé entendre que sa société travaillait sur un système visant à rémunérer les créateurs lorsque l'intelligence artificielle adopte leur style.

Par ailleurs, ce septembre, Microsoft s'est engagée à couvrir tous les coûts et les dommages encourus par les clients condamnés en raison des contenus créés par ses outils d'intelligence artificielle, sauf s' ils ont été « utilisés de manière délibérée dans le but de créer du contenu préjudiciable ».

