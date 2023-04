Piratage : les fondateurs de Zone-Telechargement condamnés

En effet, cette affaire judiciaire s’étale sur près de 10 ans : en 2014, la gendarmerie et le centre de lutte contre les criminalités numériques lançaient une enquête. Interpellés, les deux acolytes sont mis en examen pour contrefaçon, blanchiment aggravé et travail dissimulé en bande organisée, nous apprend Mediacités. Ils passeront trois mois en cellule avant d’être libérés en mars 2017 avec un bracelet électronique.

Pénaliser l’intelligence ?

Après l'annonce du verdict, l’avocat des deux individus, Me Simon Cohen évoque, au micro de France 3 Occitanie, « une question juridique qui n’a pas été tranchée depuis le début de l’instruction ». Et d’expliciter son propos : « On a condamné le lien, mais pas la banque de données elle-même, alors qu’ils sont étrangers à la banque de données. »

En clair, les deux accusés ont créé des liens vers du contenu piraté hébergé ailleurs, et non créé du contenu illégal eux-mêmes ; et malgré tout, ils ont été jugés, quand les sources de contenu piraté non.

Dans cette optique, Me Simon Cohen conclut, non sans cynisme : « Ils sont passés pour les inventeurs et initiateurs d’un système de fraude. Ils ont bénéficié des failles du système : est-ce répréhensible ? Pénaliser l’intelligence est une erreur. »

Dans un tweet de 2016, les responsables de la plateforme s’étaient déjà défendus de toute infraction à la loi HADOPI sur le téléchargement illégal en affirmant : « Nous ne sommes pas un hébergeur, mais un site de partage avec des liens directs. »

L'outil de lutte contre le piratage HADOPI a fusionné le 1er janvier 2022 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), pour former l’ARCOM.

Une idée qui rapporte

L’avocat compte faire appel de cette condamnation, et ne ferme pas la porte à un pourvoi en cassation si nécessaire, « pour un certain nombre de questions fondamentales ».

L’enquête de la gendarmerie et le centre de lutte contre les criminalités numériques évaluait le manque à gagner à 75 millions € pour les ayants droit des œuvres mises à disposition. 450.000 € avaient par ailleurs été saisis. Elle a enfin estimé qu’entre 2014 et 2016, le duo toulousain avait amassé 600.000 € chacun pour leur travail sur le site.

Zone-Telechargement.com a été créé en 2012. Thibault Ferreira et Wilfrid Duval n'avaient alors respectivement que 19 et 21 ans. Son principe : rediriger les internautes vers des contenus musicaux et audiovisuels, mais aussi des ebooks et autres livres audio.

La plateforme connaît une percée significative en termes d’utilisateurs en 2016, avec 3.7 millions de connexions par mois, le hissant au 11e rang des sites les plus fréquentés en France cette année-là.

Dans ce contexte, la SACEM et l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle avaient porté plainte contre la plateforme.

Le site fonctionne toujours aujourd'hui en changeant régulièrement d’adresse, comme les autres sites de piratages tels Yggtorrent ou Bookddl.

La seconde solution pour profiter illégalement de Zone-Telechargement est d’utiliser un VPN qui permet de naviguer sur internet de manière anonyme et sécurisée. Mais aussi de se localiser dans différents pays, profitant de législations plus favorables.

Crédits photo : Capture d'écran