Marvel : Loki sur le podium des séries les plus piratées de 2023

Il s'agit de Loki, production qui met à l'honneur le personnage de Marvel Comics façonné par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby, à l'origine demi-frère de Thor dans la mythologie nordique. La série, créée par Michael Waldron et diffusée sur Disney+ depuis le 9 juin 2021.

Netflix épargné

Autres adaptations d'oeuvres livresques parmi les dix séries les plus téléchargées illégalement, Silo d'Apple TV, tirée du roman de Hugh Howey, qui se place à la 6e position, et Gen V, spin-off de The Boys, qui explore la jeunesse des personnages principaux du comics, diffusée sur Amazon Prime Video.

Devant la série centrée autour de l'anti-héros apparu chez Marvel pour la première fois en 1962 dans Journey into Mystery #85, les deux premières positions sont occupées par la série post-apocalyptique de HBO, The Last of Us, tirée d'un jeu vidéo cette fois, suivie par une autre production Disney, The Mandalorian de l'univers Star Wars. Ahsoka, également inspirée du monde des jedi, se hisse à la quatrième position.

Cinq pour Disney encore, avec Secret Invasion, sept pour Monarch: Legacy of Monsters d'Apple TV, la huitième position pour Tulsa King de Paramount+, quand Ted Lasso d'Apple TV, comédie dramatique sur un entraîneur de football américain qui prend en charge une équipe de football britannique, ferme la marche.

Ce qui frappe le plus, c'est la domination des contenus des services d'abonnement vidéo dans le top dix. Dans un paysage de streaming des plus fragmenté, beaucoup semblent préférer le piratage à l'acquisition d'un nouvel abonnement. Il est par ailleurs intéressant de noter l'absence notable des productions Netflix, plateforme de streaming prédominante dans de nombreuses régions.

Ce classement de TorrentFreak, basé sur le trafic BitTorrent, ne représente qu'une fraction du paysage du piratage. La majorité des internautes utilise des sites et des services de streaming, qui ne fournissent généralement pas de statistiques de visionnage.

Crédits photo : Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)