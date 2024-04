Panodyssey, le réseau social littéraire, lance une levée de fond

Selon une enquête commandée par le Centre national du livre, les jeunes de 7 à 19 ans passent dix fois moins de temps à lire des livres qu'à regarder leurs écrans. Panodyssey s'est donné pour objectif de réconcilier l'accès aux textes littéraires et la création de contenus sur internet.

Fondée en décembre 2018, Panodyssey se situe à mi-chemin entre la plateforme de streaming littéraire et le réseau social. Il s'agit du premier réseau d'Europe dédié à l'écriture créative, offrant un espace de confiance aux auteurs pour partager leurs créations avec le plus grand nombre de manière sécurisée et éthique. Panodyssey est également un lieu de rencontre et d'échange entre les écrivains et leur communauté, offrant aux internautes une expérience de lecture inédite.

La levée de fonds, réalisée auprès d'investisseurs privés, du programme Europe Creative Innovation LAB et du programme DIGITAL EUROPE de la Commission européenne, permettra d'accélérer le déploiement du réseau social. Les fonds seront utilisés pour créer une Trusted API qui certifie les créateurs de contenus, résout les problèmes de fake news et de harcèlement en ligne, et offre des processus technologiques de certification de compte pour protéger les œuvres des auteurs et créateurs de contenus.

Panodyssey coopère également avec des organisations médiatiques européennes de toutes tailles, telles que l'AFP, France Télévision, RTBF, Agencia EFE, Arte TV et Voxeurop, pour ouvrir sa technologie à l'écosystème numérique des médias et proposer de nouveaux services et outils interconnectés pour lutter contre les fake news et le harcèlement en ligne.

Enfin, Panodyssey déploiera un plan stratégique autour de l'IA et de l'interopérabilité en Europe avec de grands médias, tels que l'agence presse espagnole Agencia EFE et Arte TV, dans le cadre du nouveau consortium CREA Trust AI (2024/2025).

Panodyssey créera également un nouvel espace de données partagé dédié à l'industrie européenne des médias : Trusted European Media data Space (TEMS 2023/2026), pour développer de nouvelles solutions et processus axés sur les données qui permettront aux organisations médiatiques de gagner en compétitivité en créant des connecteurs interopérables et en normalisant les échanges de données dans le secteur de l'édition numérique : Syndication Platform for Written Works.