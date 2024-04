Les éditions Milan lancent “le premier manga audio

Il suivra le jeune Kéo, 13 ans, et ses compagnons, dans leur lutte contre le Dépeceur pour sauver le monde magique d'Anima et restaurer le Natural Spirit...

Au cours de cette épopée, ils feront face à de multiples défis et découvriront leurs capacités à se fondre avec la nature, dans un Anima divisé en plusieurs mondes dotés d'identités sonores distinctes. Une série qui se déploie sur 10 épisodes de 20 minutes, répartis en deux épisodes par chapitre.

Créé par Thomas Le Petit-Corps, il bénéficie d'un générique et d'une chanson du groupe Starrysky, avec des illustrations de Just Loui pour représenter visuellement cet univers. Oscar Douieb, voix française reconnue dans les animés asiatiques et les jeux vidéo, notamment pour Luffy dans le live-action de One Piece, donne vie au personnage principal. La production exécutive est assurée par le Studio Blynd, déjà partenaire de Bayard dans l'adaptation audio de bandes dessinées.

« Nous avons fait le choix de parier sur la création originale car c’est notre ADN en tant qu’éditeur de faire naître des univers et de les développer. L’audio est un format formidable pour innover et relever des défis. Après la BD en audio, le premier manga audio poursuit cette stratégie d’innovation. C’est avec une grande fierté que nous offrons à tous les petits fans de Manga cette nouvelle aventure sonore », met en avant Emmanuelle Marie, directrice du développement audio et de l’international chez Bayard Jeunesse et Milan.

Antoni Fournier, producteur de la série, ajoute : « Dans l’écriture, la production et la réalisation, nous avons fait le choix d’associer des talents venus de domaines de création très différents afin de donner à l’univers créé par Thomas Le Petit-Corps toute la résonnance qu’il mérite. Une œuvre collective dans la veine des séries animées manga. »

Crédits photo : HS You (CC BY-ND 2.0)