Piratage d'oeuvres en France : ebook, audiolivres, où en est-on ?

Les formats numériques du livre (texte ou audio) sont prisés par 12 % des Français, annonce l’ARCOM. Avec 3 % des lecteurs numériques qui se fournissent sur des plateformes illégales, on reste dans la moyenne français — 24 %, précisément, d’internautes qui ont piraté des œuvres ces 12 derniers mois.

Évidemment, films et séries sont les plus prisés, avec respectivement 39 et 38 % de consommation, mais 9 et 8 % de piratage.

Chose intéressante, le rapport examine les habitudes des utilisateurs de VPN ou DNS alternatifs, solutions de contournement permettant l’accès à des contenus dématérialisés. Or, ceux qui y ont recours et déclarent des pratiques illégales « les justifient en invoquant davantage des problèmes d’offres que de coûts (par rapport à l’ensemble des consommateurs aux pratiques illicites) ».

Ils mettent en avant le prix des abonnements trop élevés à 31 % pour les internautes classiques (34 % pour VPN/DNS) ou prix unitaire trop cher à 27 % (contre 30 % pour VPN/DNS). Notons que la présence de DRM empêchant « de faire des sauvegardes ou d’en profiter sur d’autres appareils », rebute encore 12 % des internautes (13 % pour VPN et DNS). Soulignons aussi que pour 11 % des internautes, « les sites ou les moyens légaux ne me permettent pas de découvrir des nouveautés rapidement » (13 % pour VPN et DNS).

Les utilisateurs de VPN et de DNS se démarquent de l’ensemble par leur consommation plus importante de jeux vidéo et de logiciels. Leur consommation illégale est en revanche plus prononcée pour l’ensemble des produits et notamment la fiction et les jeux vidéo. Chez les pirates d’ebooks et d’audiobooks, ces outils sont relativement prisés — 7 % pour les VPN et 8 % pour les DNS.

Ndlr : Enquête réalisée auprès de 3017 internautes français âgés de 15 ans et plus, entre le 21 juin et le 7 juillet.

Avertissement avant blâme

Une offre légale, qui eut tant de mal à concrétiser, de 525 sites a été recensée par l’ARCOM, dont 148 dédiés au livre numérique. À ce titre, en 2023, les ayants droit ont déposé 2,597 millions de saisines. Cela représente une diminution de 32,5 % en regard de 2022 (3,849 millions de saisines).

Pourquoi cette diminution ? Un éditeur, très porté sur le numérique nous répond : « Les conséquences judiciaires et la lourdeur de la procédure pour une maison comme la nôtre rendent tout cela trop fastidieux. Nous surveillons, demandons des retraits en constatant la présence d'oeuvres pirates, mais saisir la justice, non. »

Au terme du premier avertissement expédié (137.578 en 2023, par mail), 75 % des internautes fautifs cesseraient la contrefaçon. Ce système, la célèbre réponse graduée, consiste à alerter d’une infraction constatée le propriétaire d’un abonnement internet, suite à une constatation par les ayants droit. Ce sont 32.894 deuxièmes avertissements qui furent ainsi adressés en 2023.

L’an passé, 838 suites judiciaires furent portées à la connaissance de l’Arcom avec majoritairement des rappels à la loi, avertissements probatoires et autres régularisations — soit 217 mesures alternatives. En revanche 232 sanctions pénales ont eu cours. En tout, 388 cas ont été classés sans suite.

Les bilans 2023 sont disponibles à cette adresse. Une synthèse est proposée ci-dessous :

Crédits illustration : Im_Jo CC0