Livre audio : l'insondable énigme de la création des contenus

Qu'est-ce qu'un livre audio ? Qu'est-ce qu'un éditeur de livres audio en 2024 ? Qu'apportent-ils au débat ? Ce domaine est-il réservé aux maisons « traditionnelles », qui nous ont fourni des titres imprimés pendant des siècles ? À l'instar du monde de la télévision, les cinq dernières années ont été marquées par une accélération rapide de la production de livres audio de qualité, parfois salués par des récompenses, directement assumée par les plateformes de livres audio sur lesquelles nous les achetons. Ces détaillants deviennent aussi l'éditeur et le studio. Les éditeurs sont-ils prêts pour le combat qui s'annonce ?

Alors que de plus en plus d'histoires incroyables et de contenus propices à être binger apparaissent directement et exclusivement en audio sur des plateformes comme Audible, Storytel, Podimo et pratiquement toutes les autres (Spotify, grand espoir pour le rééquilibrage du paysage audio, produit d'ores et déjà ses contenus), une question se profile : comment un éditeur de livres peut-il s'aligner ? Comment reste-t-il pertinent ?

J'ai souvent utilisé le terme de « désintermédiation », qui préoccupe les éditeurs. Dans ce scénario, de plus en plus fréquent, les détaillants et les plateformes tentent, souvent avec succès, de bouleverser le parcours auteur > agent > éditeur, afin de directement proposer des contrats avec les auteurs pour de nouvelles œuvres originales. Avec ces gros chèques et d'importantes campagnes marketing, les propositions ne se refusent pas...

Plus récemment, je me suis interrogé sur le principe même de cette démarche. Qui désintermédie qui ? Les auteurs et les narrateurs ne sont pas liés à vie à leur éditeur. Les premiers écrivent souvent pour de nombreux supports et sous différentes formes. Un éditeur n'a aucun contrôle sur le fait que « son » auteur publie une chronique dans un journal, écrive un scénario ou signe un podcast. Si l'auditeur découvre une œuvre, une histoire, un récit qu'il trouve intéressant ou captivant, et raconté par une voix qu'il trouve agréable et captivante, qui suis-je pour pointer une confusion autour de l'éditeur de ce contenu ?

Les éditeurs de livres continueront à investir dans la création de contenu, avant de vendre celui-ci via ces mêmes plateformes, lesquelles leur font désormais directement concurrence en tant que fournisseurs de contenu. Mais quelle est la motivation de ces mêmes plateformes pour commercialiser activement et faciliter la découverte des livres audio créés par les éditeurs ? Leurs algorithmes sont conçus pour une seule tâche : retenir les auditeurs à peu de frais. L'accrocher et lui fournir un contenu suffisamment satisfaisant pour qu'il reste abonné ! Et, une chose est sûre, le contenu exclusif à une plateforme est onéreux, mais il n'est pas nécessaire de payer un tiers éditeur. C'est donc moins cher. Évidemment, les titres et les noms d'auteurs créés par les éditeurs ne devraient pas être un simple appât pour attirer de nouveaux clients sur les plateformes.

La solution ? Éditeurs, jouez le même jeu ! Si un détaillant peut créer son propre contenu, un éditeur peut ouvrir son propre espace de vente. Bouclez la boucle. Les éditeurs sont les plus proches des auteurs, ils ont des trésors entre les mains, une histoire et une crédibilité qui se construisent sur des années. Et qui n'a jamais rencontré un écrivain qui rêve d'être « publié » ? Voilà un prestige qui ne s'est toujours pas estompé.

Ainsi, je pense que nous entendons actuellement un signal d'alarme pour les éditeurs, qui doivent s'activer et acquérir différemment, en s'adressant à un plus grand nombre de créateurs — et en proposant des montants plus élevés. La menace de plateformes audio devenues également des éditrices d'audio n'est pas le seul danger. Quand un livre audio est-il un podcast ? Quand un podcast est-il un livre audio ? Qui s'en préoccupe ? Pas tellement les auditeurs. Mais les éditeurs, eux, devraient vraiment, vraiment s'en inquiéter.

Prenons l'exemple de Michelle Obama, autrice de livres vendus à plusieurs millions d'exemplaires, qui a signé un important contrat d'exclusivité mondiale avec Audible Original pour la production d'une série de podcasts. Pourquoi un éditeur ne pourrait-il pas faire de même ? Le montant du chèque ? Peut-être. Ou encore la prochaine édition audio de 1984 avec Tom Hardy, Andrew Garfield, Cynthia Erivo et Andrew Scott (sans oublier la musique de Matt Bellamy de Muse) [pour Audible Original également, NdR] — pourquoi un tel projet ne pourrait pas être celui d'un éditeur ? La problématique centrale reste que les éditeurs n'ont pas la possibilité de créer un contenu, puis de le vendre directement, sur leur propre plateforme, afin d'obtenir des bénéfices plus rapidement et d'atteindre la rentabilité.

Le parcours est semé d'embûches, mais aussi de défis et d'opportunités à saisir. Il peut être frustrant de constater que ces méthodes ne sont pas vraiment révolutionnaires, et que les éditeurs les ont eux-mêmes appliquées auparavant. Les partenariats sur le long terme (par exemple James Patterson + Audible) et les accords de préemption se multiplient. De même, ces plateformes audio sont capables de devenir multilingues en un clin d'œil (voir Wastelanders en français, allemand, hindi, italien et japonais [Audible toujours]), un défi posé à la vente de droits de traduction habituellement pratiquée par les éditeurs.

La notion même de stratégie de création de contenus audio par les éditeurs de livres en 2024 doit être repensée, si les éditeurs souhaitent continuer à croître et à transformer l'essai. Mettre l'accent sur la créativité des formats dans les acquisitions, faire preuve d'audace pour les accords de préemption et les partenariats, d'ouverture d'esprit à l'égard de l'édition audio exclusive ou primo-audio et la prise en compte d'options multi-langues. En outre, si les éditeurs souhaitent vraiment rentabiliser ces titres plus rapidement, le fait de disposer de leur propre plateforme leur permet de contrôler totalement le marketing, de se lier directement aux auditeurs et d'obtenir une part beaucoup plus importante du gâteau à l'arrivée.

Nathan Hull est le responsable de la stratégie de Beat Technology, une société spécialisée dans la création de plateformes de vente et d'abonnement pour l'industrie de l'édition. Elle a conçu les solutions Fabel (Norvège), Adlibris (Suède/Finlande), Skoobe (Allemagne), Fluister (Pays-Bas), Volume (Pologne), JukeBooks (Grèce) et AkooBooks (Afrique).

Photographie : illustration, Flavio~, CC BY 2.0