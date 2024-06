Blockchain et certifications : Vivendi s'ouvre au Web 3.0

Cette démarche coïncide avec l'essor du Web 3.0, nouvelle génération d’Internet décentralisé utilisant la technologie blockchain [chaîne de blocs, NdR]. Vivendi vise à s'appuyer sur ces développements pour défendre les intérêts de ses ayants droit en matière de propriété intellectuelle.

Fabien Aufrechter, directeur Web 3.0 de Vivendi, déclare dans le communiqué : « L’intelligence artificielle générative est un moteur de la transformation et d’accélération pour les industries créatives. Mais sans dispositif d’authentification des contenus numériques, les risques générés par cette technologie ne peuvent pas être négligés. C’est pourquoi nous nous engageons dans un chantier de protection de tous les contenus que nous produisons, avec l’objectif d’entraîner tous les créateurs de contenus numériques dans notre sillage. »

Vivendi rejoint ainsi la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) et sa filiale Havas devient membre de la Content Authenticity Initiative. Ces groupements comptent parmi leurs membres Adobe, Google, Intel, Microsoft, OpenAI et la BBC. Leur objectif est de proposer des solutions techniques open source pour lutter contre la désinformation, la fraude en ligne et le piratage des créations, en certifiant via la blockchain l’origine et le parcours des contenus numériques.

Vivendi devient aussi membre de la Ligue pour la Sécurité du Web 3.0, et présidera sa commission sur la protection des propriétés intellectuelles. Cette association réunit des acteurs privés et publics européens concernés par la sécurité des technologies blockchain.

Dans le même mouvement, d'autres initiatives ont été prises par diverses branches du groupe Vivendi. Le magazine Capital devient le premier média mondial à déployer une solution token gated d’accès à ses contenus, une nouvelle forme de monétisation via des jetons cryptographiques. Paris Match, pour son 75ème anniversaire, a de son côté présenté une collection de 75 NFTs de photos iconiques du magazine.

Crédits photo : © Vivendi