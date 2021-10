Amazon : touche pas à ma marketplace (ne t'y intéresse pas non plus, d'ailleurs)

À l’occasion d’un séminaire organisé par Amazon — Accelerate, destinée justement aux vendeurs de la marketplace — le vice-président de la firme, Dharmesh Metha, questionnait son patron, Andy Jassy. Ce dernier avait alors l’occasion d’évoquer les problèmes que les législations en cours de réflexion auprès des parlementaires occasionneraient.

L’une d’entre elles pourrait en effet contraindre Amazon à se départir de la marketplace : une situation qui entraînerait « des conséquences imprévues très graves » pour les vendeurs, assure Andy Jassy.

Rien de mieux que d’agiter un épouvantail pour effrayer les perdreaux et dans le même temps, les rallier à la cause.

C’est que le Ending Platform Monopolies Act, actuellement débattu au Congrès, rendrait illégale la concurrence des grandes entreprises sur les marchés qu’elles exploitent. Et forceraient alors des opérateurs, comme Amazon, à choisir entre la vente au détail, son cœur de métier, et les outils pour vendeurs tiers, rappelle Retail Touch Points.

Enquête au Congrès

Le projet de loi tire ses racines des récentes enquêtes menées par le Congrès sur le cybermarchand : ce dernier est soupçonné d’avoir collecté frauduleusement et utilisé illégalement des données des vendeurs de la marketplace. Donc d’exploiter des informations permettant d’obtenir un avantage concurrentiel évident.

En outre, les dernières conclusions du Congrès pointent que Jeff Bezos, auditionné en 2019, et d’autres cadres d’Amazon, auraient ouvertement menti, lors de leurs témoignages sous serment.

« Au mieux, ces éléments confirment que les représentants d’Amazon ont induit le Comité en erreur. Au pire, cela démontre qu’ils ont peut-être menti au Congrès, en violation alors du droit pénal fédéral. »

Des déclarations à mettre en lien avec les commentaires du CEO, lors de la conférence Accelerate : « Nous nous préoccupons vraiment de nos vendeurs ; notre communauté compte beaucoup pour l’équipe, autant que pour moi. Nous ne comprenons pas toujours tout comme il le faut, mais lorsque c’est le cas, ce n’est pas par manque de bonne volonté. Tant qu’Amazon et les vendeurs collaboreront et communiqueront, je suis très certain que nous continuerons à progresser et à nous améliorer, pour les clients. »

Le chant des sirènes

« Ce qui fait vraiment la différence, pour nos vendeurs, c’est d’avoir accès aux centaines de millions de clients Amazon, et à tout le trafic que nous sommes en mesure de créer grâce à cette communauté », assure Jassy. « Vous ne souhaiteriez pas d’une situation où l’on nuirait de manière significative aux petites et moyennes entreprises, comme ce projet de loi le ferait. Et je pense que cela nuirait également aux consommateurs », cite Geekwire.

Nuire aux consommateurs, ou à l’entreprise ? La question n’a pas été posée aussi ouvertement — mais le Congrès a récemment donné une dernière chance à l’entreprise de fournir des données véritables, pour se racheter.

En quelques chiffres, exposés par la firme, les vendeurs tiers auraient écoulé plus de 3,8 milliards de produits entre le 30 août 2020 et le 31 août 2021. Les ventes annuelles des opérateurs sont de 200.000 $ contre 170.000 l’année précédente, et près de 15 % des vendeurs tiers ont réalisé plus d’un million de dollars de revenus.

Or, la démarche globale d’Amazon est de favoriser la vente à l’internationale pour ces vendeurs tiers, et de leur faire accéder à de nouveaux clients. L’année dernière, 20.000 vendeurs américains ont développé leur activité mondiale sur Amazon : au cours de la même période, les exportations américaines de PME sur Amazon ont représenté plus de 2,2 milliards de dollars de ventes, contre 1,5 milliard de dollars l’année précédente.

Procès en France

Or, ce modèle de concurrence déloyale, par lequel Amazon puise dans les données des vendeurs tiers pour mettre en avant ses services, fait également l’objet d’une procédure juridique en France.

Le confinement de 2020 a révélé, à son insu, quelques secrets de fabrication et autres télescopages douteux chez Amazon France. Un différend juridique entre une éditrice et son prestataire a mis en lumière de manière flagrante les arrangements de la firme, aboutissant à une distorsion de concurrence. Tout à la fois revendeur et fournisseur de services, la filiale française doit en répondre devant les tribunaux.

Selon les informations obtenues par ActuaLitté, Amazon France tente toutes les démarches pour se dégager de ce procès, particulièrement inconfortable pour eux.

« En temps normal, et il aura fallu une pandémie pour en obtenir la preuve, c’est la vente directe qui est bel et bien privilégiée : celle où Amazon opère comme revendeur et prestataire d’impression. À coup sûr, la Commission européenne sera extrêmement intéressée par ce point : nous lui fournissons un élément flagrant et tangible », nous indiquait Me Ivan Itzkovitch, spécialiste du droit de la concurrence, et avocat impliqué dans l’affaire.

Amazon France n'a jamais répondu à nos demandes de commentaires sur cette procédure.

