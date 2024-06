ChatGPT bientôt sur tous les produits d'Apple

Invité sur la chaire annuelle Informatique et sciences numériques pour l’année 2023-2024, Benoît Sagot prononcera au Collège de France une leçon inaugurale consacrée au traitement automatique des langues. Le directeur de l’équipe de recherche ALMAnaCH au sein de l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) retracera notamment l'histoire de ce domaine, qui suscite l'intérêt de plus en plus d'entreprises.