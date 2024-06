Avec Oplibris, les éditeurs se concentreront sur leur métier 

Devant le nombre de demandes, l’équipe OPlibris a décidé cette semaine de prolonger la période de souscription à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif jusqu’au 15 juin. Trois visioconférences d’information supplémentaires ont été programmées les 4 juin à 19 h et 6 et 11 juin à 11 h, pour mieux comprendre et rejoindre la dynamique OPlibris. Les inscriptions sont ouvertes sur simple demande sur : societaires@oplibris.org.

Se consacrer à l'essentiel

« Nous ne parlons pas ici d’un simple logiciel de gestion, mais d’un projet, d’une solution, créée par des éditeurs pour des éditeurs, dont l’objectif est bien de se réunir pour trouver des réponses à des problématiques communes, accessibles individuellement. Pour créer les outils dont ont besoin au quotidien les maisons indépendantes, dans un modèle économique adapté à leurs structures », assure Albert de Pétigny, co-fondateur d’OPlibris.

Si elle est épaulée par des acteurs institutionnels et des partenariats interprofessionnels pour ses phases d’investissement, elle vise à trouver son équilibre d’exploitation et sa gouvernance par ses utilisateurs.

« Réunir toutes ses informations dans un même outil, avoir à sa disposition des modules qui viennent remplir les fonctions chronophages qui compliquent le quotidien d’une maison d’édition indépendante, éviter les saisies multiples, limiter les erreurs sont autant de gages d’un développement harmonieux de son activité », précise Sarah Hamon, Éditions de La Cabane Bleue, présidente de l’association de pré-figuration d’OPlibris.

En outre, OPlibris sera aussi un outil pour mieux calibrer un projet de livre, gérer plus finement sa maison et sa production, faire vivre son catalogue dans la durée, mutualiser des achats ou de brèves opérations, c’est une véritable approche métier, voire une nouvelle approche de filière, en liaison avec nombre d’acteurs de l’interprofession.

Oplibris, compagnon au quotidien

Si la philosophie qui se dégage de cette aventure se comprend aisément, OPlibris est avant tout un outil très concret pour les éditeurs. A titre d'exemple, voici quelques-unes des applications de ce logiciel.

Éviter les saisies multiples

En proposant notamment une diffusion des métadonnées et des solutions de mise à jour des informations, OPlibris travaille directement avec certains distributeurs et Dilicom pour simplifier la gestion de ces éléments cruciaux pour la découvrabilité des œuvres.

Facturations et encaissements

Grâce à la centralisation des paiements, qui sera opérée avec Dilicom, il ne sera plus forcément nécessaire de suivre ses clients individuellement. De même, le futur outil de facturation électronique, agréé par le ministère des Finances, répondra aux futurs impératifs de cette transition pour les entreprises. Le tout sans sortir de son logiciel de gestion.

Transparence complète

Dans la gestion des relations avec autrices et auteurs, OPlibris fournira les éléments nécessaires à la reddition de comptes ainsi que les relevés que l’éditeur doit communiquer. Une console leur permettra également de consulter en temps réel les ventes, retours et stocks. En outre il disposera d’un générateur de contrats, en conformité avec les préconisations d’organisations professionnelles comme la Ligue des auteurs professionnels, Atlas ou l’ATLF, pour auteurs et traducteurs.

Au coeur de l'aventure

L'objet des réunions de présentation est double : tout d'abord, permettre aux éditrices et éditeurs intéressés d’échanger avec des membres de l’équipe OPlibris sur les fonctionnalités prévues, le calendrier de déploiement, les conditions d’utilisation, les façons d’utiliser l’outil, les extensions prévues, etc.

Ensuite, proposer aux structures éditoriales volontaires d’intégrer la Société Coopérative d’Intérêt Collectif naissante, à la fois pour bénéficier d’avantages sur leur utilisation future et pour venir agrandir le cercle des maisons d’édition actrices de ce projet innovant.

« À ce jour, plus de 80 acteurs se sont déjà positionnés pour intégrer l’un des 6 collèges de la coopérative. C’est une vraie confirmation de la pertinence de l’approche proposée par OPlibris et une vraie caution pour les organismes qui le soutiennent. L’aventure ne fait que commencer… », souligne Charles Henri Lavielle, éditions Anacharsis, co-fondateur d’OPlibris.