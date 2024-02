OpenAI accuse le New York Times d'avoir “piraté” ChatGPT

Rakuten Kobo a annoncé ce 8 novembre 2023, depuis Toronto, son partenariat avec Pottermore Publishing pour enrichir son service Kobo Plus avec les versions numériques des aventures de Harry Potter, ainsi que d'autres œuvres appartenant au même univers magique. Disponibles en anglais et en français, ces livres viennent s'ajouter à la riche bibliothèque de Kobo Plus, accessible dès à présent aux abonnés.