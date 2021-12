2021 : année phénoménale pour le livre en Italie, avec Valérie Perrin en best-seller

L’année n’est pas encore achevée, mais les données liminaires confirment une excellente année 2021, entre 1,656 et 1,71 milliard € (sans compter les ventes de livres numériques ni les audiolivres), indique l’AIE. « Les informations attestent de la vivacité de l’édition italienne », reprend Ricardo Franco Levi, président de l’association. « La situation économique ne doit cependant pas faire oublier les difficultés structurelles qui subsistent dans notre pays — la faiblesse du taux d’indice de la lecture — ainsi que de nouvelles difficultés, comme la hausse du prix du papier. »

Ces premiers éléments chiffrés montrent, sur la période du 4 janvier au 11 novembre, une hausse des ventes de 22 % en regard de 2020, à 1,356 milliard €, et de 15 % par rapport à 2019. En volume, la croissance est plus significative encore : 25 % en volume de mieux qu’en 2020 (17 %, pour 2019). Le prix de vente moyen a également diminué, pour s’établir à 14,67 € (2,4 % et 1,7 % de moins que les années passées).

La librairie en ligne demeure le plus fort moteur de vente, représentant 43,5 % du marché contre 30 % en 2019. Ces éléments expliquent aussi la hausse du marché global, les résultats affichaient 329 millions € en 2019, contre 506 millions € sur 2020 et 590 millions € pour 2021.

Les librairies physiques, elles, détiennent la palme d'or, avec 51,5 % de parts de marché, remontant à 698 millions € (711 millions € en 2019 et 601 millions € en 2020).

Enfin, côté production, le ralentissement de 2020 dû à la pandémie a laissé place à une hausse de l’offre : 68.057 titres, soit 10 % de plus que l’an passé et 1 % de moins qu’en 2019. Ces onze premiers mois d’activité montrent que les livres de jeux et loisirs ont le vent en poupe, avec une hausse de 235 % des ventes.

La bande dessinée affiche 188 % de mieux, autant que les publications politiques. Et dans les meilleures ventes, on retrouve décidément le fort attachement (le très fort attachement) à Valérie Perrin : deux de ses romans figurent dans le top dix des meilleures ventes, Cambiare l’acqua ai fiori et Tre (sortis en juillet 2019 et juin 2021, trad. Alberto Bracci Testasecca pour les deux romans).

La romancière s’était déjà classée en première position des ventes sur l’année 2020. En France, Changer l’eau des fleurs s’est vendu à plus de 984.547 exemplaires (donnée : Edistat), toutes éditions confondues, et fera l’objet d’une adaptation en mini-série : la société Palomar (italienne, mais filiale de Mediawan, français) en a acquis les droits en juin dernier.

Les données complètes de l'étude sont accessibles ci-dessous :