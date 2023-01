L'intelligence artificielle, un vol à grande échelle ?

Ce groupe d’artistes a déposé un recours fédéral à San Francisco contre les structures derrière Stability AI, Midjourney et DeviantArt, pour violations du Digital Millennium Copyright Act, violations du droit de publicité et concurrence déloyale.

En cause : aucune indemnisation pour les créateurs à qui on volerait les œuvres ni demande de consentement. C’est pourquoi ces derniers réclament à présent des dommages et intérêts.

Dans la plainte, il est expliqué que ces artistes « cherchent à mettre fin à cette violation flagrante et importante de leurs droits, avant que leurs professions ne soient éliminées par un programme informatique entièrement alimenté par leur travail acharné ».

Images originales ou collages ?

Pourquoi ces trois intelligences artificielles, et pas OpenAI, par exemple, qui a notamment mis au point les outils DALL·E et ChatGPT ? Tout simplement parce que, à l’inverse des entités sous le coup de la plainte, OpenAI n’a pas divulgué publiquement l’exact contenu des données de formation. En outre, la société a négocié des licences commerciales pour certaines de ses données de formation auprès de sociétés telles que Shutterstock. Getty Images a de son côté interdit la diffusion et l’achat d’images générées par des IA pour se prémunir des plaintes éventuelles.

Cette affaire risque de faire jurisprudence aux États-Unis dans un secteur caractérisé par le flou juridique. Pour l’expert en IA Alex Champandard, cité par ArsTechnica, la plainte comprend plusieurs déclarations qui déforment le véritable fonctionnement de la technologie de synthèse d’images par l'intelligence artificielle. Par exemple, lorsque la plainte explique que les modèles de diffusion latente sont « simplement un outil de collage complexe ».

Or, la « Stable Diffusion » qui caractérise l'IA puise en réalité dans une vaste bibliothèque de millions de visuels avec lesquels son réseau de neurones « apprend » statistiquement comment certains styles d’images apparaissent, et ce sans stocker des copies exactes des visuels qu’il a vus.

S’ils sont correctement formés, les modèles de diffusion latente génèrent de nouvelles images et ne créent pas de collages ni ne dupliquent d’œuvres existantes. Une réalité technique qui sape potentiellement l’argument des plaignants concernant la violation du droit d’auteur, bien que leurs arguments concernant les « œuvres dérivées » créées par les IA génératrices d’images posent une question qui reste ouverte.

L'IA, une simple « assistance » ?

Kris Kashtanova avait revendiqué son statut de titulaire du droit d'auteur sur sa bande dessinée Zarya of the Dawn, en septembre dernier, en s'appuyant sur un acte de création de sa part, accompagné par l'intelligence artificielle. Pour raccrocher les règles du copyright américain, l’artiste et son avocat avaient déclaré qu'elle avait bénéficié de l'« assistance » de l’IA pour ce roman graphique à base d’illustrations générées par la machine.

L’US Copyright Office n’a pas encore officiellement statué au sujet du droit d’auteur sur les œuvres d’art de l’IA. Il a simplement, pour le moment, exclu le qualificatif d'auteur pour une intelligence artificielle.

En France, un rapport de mission sur les enjeux juridiques et économiques de l’intelligence artificielle dans les secteurs culturels a été publié en 2020 par le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA). Le rapport avait considéré que le droit positif, dans une nouvelle lecture des critères, devait recevoir les réalisations culturelles de l’IA. Dans cette optique, un droit spécial doit permettre une protection ajustée.

L’article 4 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, a mis en place une exception « fouille de données », dédiée aux usages de l’IA. Néanmoins, la directive prévoit également l’exercice possible d’un opt-out par les titulaires de droit, qui accorde un retour à la réservation.

De ce fait, le rapport affirmait aussi la nécessité de trouver d’autres solutions d’accès à une utilisation facilitée des contenus protégés, tout en assurant la défense des ayants droit. Il proposait ainsi des « licences générales volontaires », qui pourraient favoriser chaque partie.

Ces programmes, dits « Stable Diffusion », ou « Modèles de diffusion latente », comme DALL·E, Nightcafe, Imagen ou Midjourney, s'appuient sur « du bruit », d’abord aléatoire, qui peut être conditionné avec un texte ou une image. Et ce, avant d’ajouter plus de « bruit », de manière itérative et calculée, jusqu’à arriver à un résultat net et espéré.

Crédits photo : Mike MacKenzie (CC BY-SA 2.0)

