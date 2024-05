Amazon se félicite de ses 40.000 livres audio générés par IA

La firme met en avant la facilité de création qu'offre cet outil. Un des auteurs ayant eu recours à ce procédé a déclaré sur son blog n'avoir eu besoin que de moins d'une heure pour transformer gratuitement un de ses livres en livre audio, contre 3 à 4 semaines de production et un coût s'élevant de 500 à 700 $ s'il était passé par un narrateur humain. L'auteur récupère ensuite 40 % des revenus générés par le titre, qui est commercialisé entre 3,99 $ et 14,99 $.

En décembre 2022, Google annonçait lui aussi le lancement de sa solution de naration automatisée et complètement gratuite, suivi par Apple quelques semaines plus tard. Chaque service propose des dizaines de voix, dans plusieurs langues, pour donner vie aux textes. Et ce se sont surtout, à chaque fois, des dizaines de milliers de titres générés automatiquement qui enrichissent très rapidement les catalogues de ces géants du numérique.

Le tout dans un marché en constante progression : selon une étude du CNL un français sur trois affirme avoir déjà écouté un livre — près de un sur deux chez les moins de 35 ans. Un chiffre en hausse par rapport à 2017.

L'intelligence artificielle est ici mise en avant comme un moyen de contourner le processus long et coûteux de production d'un livre audio, impensable pour l'immense majorité des ouvrages publiés, notamment ceux des éditeurs indépendants ou des auteurs autopubliés. Les firmes concernées assurent que le recours à l'IA n'est là que pour élargir l'offre, et non pour remplacer celle, déjà existante, produite par l'humain.

« Pour clarifier : le service n'a en rien vocation à remplacer les set-ups de création de livres audio existant, il s'agit de permettre aux éditeurs d'avoir une solution de qualité pour des contenus qui n'obtiendraient sans cela jamais de version audio (documentaire, académique etc). » rassurait auprès d'ActuaLitté le porte-parole de Google Play Book...

Des belles paroles qui ne suffisent pas toujours à rassurer les professionnels du secteurs, des narrateurs traditionnels aux maisons d'éditions et studios spécialisés, qui pourraient voir leur activité être impactée par la montée de ce type d'outil.

Certains d'entre eux se plaignent plus particulièrement du fait que les solutions d'intelligence artificielle sont développées à l'aide de banque de données de voix humaines, dont font entre autre parties les voix des narrateurs professionnels, sans qu'ils aient pour cela donné leur accord explicite.

