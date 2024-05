Pour traduire les mangas plus rapidement, une start-up mise sur l'IA

Aux États-Unis, les mangas représenteraient la moitié des ventes annuelles de romans graphiques, en France, l’institut GfK annonçait qu'un livre sur sept acheté en 2022 était un manga. Face à l'engouement immense, et qui n'en finit pas de grossir, autour de ce phénomène à présent mondial, la traduction des oeuvres japonaises devient un enjeu majeur.

Le travail de traduction est actuellement particulièrement lent, en partie à cause des spécificités linguistiques japonaises, mais aussi à cause du faible nombre de traducteurs professionnels pour une offre de manga toujours plus massive. En face, les traductions pirates — dits « scantrads » – pullulent sur le web, au point de représenter un marché 5,5 milliards de dollars en 2022.

Chaque année, ce sont environ 14.000 titres qui sont traduits pour le marché anglosaxon, ce qui ne représente, selon Orange Inc., que 2% de la production annuelle de manga au Japon. La société nippone travaillerait ainsi sur un nouvel outil de traduction combinant technologie d'intelligence artificielle et main-d'oeuvre humaine, qui lui permettrait dès cette année de traduire en anglais près de 500 volumes par mois, soit 5 fois plus que la production actuelle, annonce le communiqué.

Orange Inc. espère ouvrir cet été une boutique de manga en ligne aux États-Unis, son marché prioritaire. « Nous allons d'abord nous concentrer sur l'anglais et les États-Unis. A l'avenir nous voulons traduire dans d'autres langues étrangères, mais nous n'avons pas de plan concret pour le moment. » a déclaré Tatsuhiro Sato, vice-président du marketing d'Orange Inc., pour l'AFP.

Cette annonce intervient alors que de nombreux collectifs de traducteurs ont récemment levé la voix contre l'utilisation de l'IA dans la traduction littéraire. Parmi eux, l'Association des Autrices et Auteurs de Suisse, En Chair et en Os et l'Association des traducteurs littéraires de France ont publié des tribunes sur ActuaLitté

Crédits image : Martijn Baudoin / unsplash