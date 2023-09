IA : “Pourquoi ne pas demander aux auteurs d'abord ?

On connaît à présent les questions agitées par l’IA, parmi lesquelles : faut-il rémunérer les auteurs dont les œuvres, protégées par le droit d’auteur, servent à développer les intelligences artificielles ? Si oui, comment identifier cette utilisation ?

En attendant la mise en place de l’European AI Act, les entreprises de l’IA se sont appuyées sur l’article 4 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, qui a imposé une exception « fouille de données » : « Elle a été exclusivement fondée dans une visée de recherche scientifique, à la base », nous rappelle Carole Couson.

Si la directive prévoit l’exercice possible d’un opt-out par les titulaires de droit, qui accorde un retour à la réservation, pour l’avocate, celui-ci est impraticable dans les faits, le web s'accomodant assez mal des « retours en arrière ». En cela, elle y voit une atteinte à la Convention de Berne, qui établit un certain nombre de normes minimales de protection des œuvres littéraires et artistiques que tous les pays signataires doivent respecter.

Qualités et limites de la proposition de loi

Le 12 septembre dernier, huit députés de la majorité se sont coalisés, et ont déposé une proposition de loi visant à « encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur ». L’avocate du barreau de Nantes, qui se félicite de la saisie par le politique, avant les tribunaux, de cette question, salue surtout cette volonté d’imposer de la transparence.

Si cette loi est adoptée, son article 3 dispose en effet que « dans le cas où une œuvre a été générée par un système d’intelligence artificielle, il est impératif d’apposer la mention : “œuvre générée par IA”, ainsi que d’insérer le nom des auteurs des œuvres ayant permis d’aboutir à une telle œuvre », à la manière d’une adaptation d’œuvre qui doit mentionner ses sources.

Carole Couson soulève en outre la question juridique de la concurrence déloyale et du parasitisme induite par les productions de l’IA : « Demander d’écrire ou de dessiner quelque chose à la manière de, c’est marcher sur les plates bandes de celui dont on reprend le style, sans autorisation. »

Une dimension économique, donc, qui justifie l’ambition des députés porteurs de cette proposition de loi de créer une taxation imputée à l’entreprise qui utilise le système d’intelligence artificielle à l'origine de l’œuvre générée. Elle serait récoltée par un organisme chargé de la gestion collective agréé à cet effet par le ministère de la Culture.

« On s’appuie déjà sur l’IA pour les couvertures de livre, dans la presse, pour les traducteurs, les graphistes, les doubleurs, les développeurs... Il s’agit d’un véritable danger pour un bon nombre d’emplois. Beaucoup ne pourront plus vivre de leur travail », constate l’avocate spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle.

D’abord demander aux auteurs et non l’inverse ?

Là où Carole Couson identifie une limite à cette proposition de loi, c’est dans ce passage du deuxième article, qui spécifie : « Lorsque l’œuvre est créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine directe. » « Dans la jurisprudence française, un contenu possède une qualification d’œuvre lorsqu’il y a intervention humaine, empreinte de sa personnalité, et dans ce cas, elle peut être protégée par un droit d’auteur », nous explique l’avocate nantaise. Utiliser le terme d'œuvre dans ce cas ouvre la porte à une nouvelle jurisprudence sur la question.

Autre problématique, soulevée le 31 août dernier par la SACD : la question de la régulation. Pour Carole Couson, qui reprend l’idée de l’organisme de gestion collective, la taxation récoltée par un organisme du type de la SACD doit se doubler d'« un organisme de régulation comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui aurait l’habilité de vérifier auprès des structures de l’IA si elles respectent la législation, avec un pouvoir de sanction ».

La même démarche doit prévaloir pour le déploiement des services liés à l’intelligence artificielle : un organisme de régulation devrait pouvoir enregistrer et contrôler les déclarations des activités des fournisseurs de ces services, en particulier concernant l’exploitation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, et disposer de pouvoirs d’investigations étendus et de sanctions effectives. Avec le renforcement récent de ses compétences pour veiller au respect de la propriété intellectuelle, l’ARCOM serait légitime à assurer cette mission de régulation, avec des moyens accrus.

– Extrait de Pour une intelligence artificielle au service de la création, des auteurs et respectueuse de leurs droits, par la SACD.

Finalement, la juriste pose une dernière question : « Pourquoi ne pas demander aux auteurs d’abord ? » D’abord recevoir leur autorisation de se servir de leur œuvre, plutôt que de les rémunérer a posteriori, avec les problématiques de contrôle non soulevées par la proposition de loi, et sachant la difficulté à prouver l’utilisation d’une œuvre à des fins d’entraînement d’une IA : « La plupart du temps, c’est même invérifiable en l’état », constate à regret l'avocate nantaise.

Autant de points qui sont aussi soulevés outre-Atlantique, où des actions en justice se multiplient contre les sociétés à l'origine des intelligences artificielles, notamment Meta (LLaMA) et OpenAI (ChatGPT).

Éthique dans les territoires du progrès technologique

Les élus porteurs de ces mesures ont par ailleurs soulevé la problématique de la crédibilité des contenus numériques à l’ère de l’intelligence artificielle, qu’il s’agisse de photos, textes ou vidéos, nécessitant une vigilance accrue face aux enjeux éthiques. « Ça dépasse la seule question des auteurs », pour l’avocate. En cause notamment, les deep fakes créés par l’IA, qui relèvent de l’atteinte à la vie privée, comme de la manipulation.

En guise de conclusion, la juriste pointe un problème peu évoqué, celui des stéréotypes de genre dans l’IA, qui « se nourrit de ce qui existe, avec tous les travers de nos sociétés » : « Quand on tape avocat, on aura naturellement un homme avocat, mais si on mentionne infirmier, on aura aussi des infirmières, et si on écrit infirmière, des infirmières sexy... », décrit-elle en forme d’exemple.

Finalement, face à cette « révolution » de l’IA, « il faut faire des choix éthiques », selon l’avocate qui participe au Nantes Digital Week chaque année. « Plusieurs entreprises font le choix de limiter ou carrément de mettre de côté l’IA, dans une réflexion éthique ou sur les problématiques juridiques non résolues », conclut-elle.

