Quelques années après son rachat, Feedbooks disparait

Quelques années après son rachat par le groupe canadien De Marque, le libraire Feedbooks se dilue dans la marque centrale de cet acteur international, Cantook. « 16 ans après sa mise en ligne, la librairie Feedbooks va bientôt fermer », indique un message envoyé aux clients de l'enseigne. « Une nouvelle librairie en ligne qui s'appellera Cantook prendra sa place et son lancement est prévu en avril 2024. »

Cette plateforme s'ouvrira en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, précise De Marque dans sa communication. Les clients de Feedbooks doivent agir avant le 15 mars 2024 pour ne pas perdre l'accès à leurs achats — rappel que, dans un univers numérique, la notion de propriété n'a pas vraiment cours.

« Pour des raisons techniques, certains fichiers ne peuvent pas migrer d’une plateforme à l’autre », nous indique Mathieu Thériault, directeur du marketing pour De Marque. Qui ajoute : « Puisque cela touche relativement peu de titres, nous nous engageons à gérer au cas par cas les inconvénients que certains clients de Feedbooks pourraient connaître. »

Cantook au centre

Dans une logique d'harmonisation des propositions commerciales, Feedbooks cède donc la place à Cantook, une marque portée depuis près de 15 ans par De Marque. Avec l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), le groupe canadien conçoit en effet en 2008 Cantook Édition, un service de distribution de livres numériques et de livres audio, sorte d'entrepôt numérique pour les éditeurs.

Cette technologie encore novatrice dans le domaine du livre s'exporte à la France dès 2009, mais aussi à l'Italie et à l'Espagne, permettant à De Marque d'acquérir une confortable position commerciale dans le secteur. En 2014, il investit un peu plus en acquérant une part substantielle de Libranda, libraire hispanique, dont il devient totalement propriétaire en 2018.

Un an plus tard, De Marque faisait de même avec Feedbooks, donc, et l'application de lecture que ce dernier avait rachetée en 2014, Aldiko.

Si le catalogue, les services et l'opérateur (De Marque) resteront les mêmes, Feedbooks et Aldiko disparaitront au profit de la dénomination Cantook. « De Marque souhaite réunir ses produits sous la bannière Cantook pour bien identifier l’appartenance de chaque plateforme à la suite de services spécialisés pour le livre numérique tels que Cantook Bibliothèques (prêt numérique en bibliothèque) et Cantook Édition (distribution du livre numérique depuis les éditeurs jusqu’aux points de vente et de prêt, à l’échelle internationale) », nous explique Mathieu Thériault.

Selon le directeur du marketing, l'expérience utilisateur de la nouvelle librairie Cantook sera bien plus qualitative que la précédente...

