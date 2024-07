Curiosité, indifférence : ce que pensent les Français du livre audio

La consommation de livres audio connaît une hausse significative. Les jeunes de 15 à 19 ans sont particulièrement séduits par ce format, avec 63 % d’entre eux l’adoptant, soit une augmentation de 6 points par rapport à 2023. Les familles avec de jeunes enfants suivent cette tendance, 46 % des parents déclarant écouter des livres audio, un chiffre atteignant 49 % chez les parents d’enfants âgés de 5 à 10 ans, enregistrant une progression de 4 points par rapport à l’année précédente.

Des usages et des machines

L’écoute de livres audio s’intensifie également lors des déplacements et en groupe. Cette pratique permet à chacun de personnaliser son expérience d’écoute selon ses envies et ses besoins, que ce soit pour enrichir ses connaissances ou pour s’évader du quotidien.

Les parents de jeunes enfants initient de plus en plus leurs enfants à l’écoute de programmes audio adaptés à leur âge. Cette tendance s’accompagne d’une augmentation de la consommation de contenus audio par les parents eux-mêmes et pour leurs enfants. Les livres audio deviennent un moment de partage et de détente, s’intégrant harmonieusement dans la routine quotidienne des familles.

À LIRE - L'offre audiolivres de Spotify, une “arnaque” pour les artistes

Les parents, eux-mêmes consommateurs de contenus audio, deviennent des prescripteurs pour leurs enfants, les initiant à cette pratique dès l’âge de 6 ans, souvent à l’entrée en école primaire. Ils privilégient l’audio pour ses bienfaits éducatifs et récréatifs. En effet, 49 % des parents utilisent les contenus audio pour divertir leurs enfants, tandis que 42 % le font pour les instruire.

De plus, 28 % des parents, soit une augmentation de 5 points par rapport à 2023, considèrent l’audio comme une alternative pour limiter le temps d’écran. Les contenus audio jouent également un rôle éducatif, 43 % des enfants de 6 à 12 ans les utilisant dans le cadre de leur apprentissage scolaire.

Des jeunes toujours en attente

Les jeunes de 15 à 19 ans plébiscitent particulièrement le livre audio, affichant la plus forte évolution cette année. Parmi eux, 63 % déclarent avoir déjà écouté un livre audio, tandis que 41 % en ont écouté au cours des 12 derniers mois. L’étude de 2024 révèle que l’écoute de livres audio et la lecture de livres papier ou numériques se complètent, enrichissant ainsi l’expérience littéraire globale. En effet, 64 % des sondés considèrent les livres audio comme complémentaires aux livres papier et numériques.

De plus, 42 % des Français estiment que l’écoute de livres audio leur permettrait de lire davantage de livres papier ou numériques, une hausse d’un point par rapport à 2023. Cette synergie offre aux lecteurs l’opportunité de diversifier les formats de lecture et d’aborder les œuvres différemment selon leurs besoins ou envies.

À LIRE - Audiolivres : un auteur ouvre un recours collectif contre Amazon

Les auditeurs privilégient l’écoute de contenus audio comme un moment pour soi, avec 80 % d’entre eux écoutant principalement à la maison. Cependant, la consommation en dehors du domicile est en nette augmentation.

Où et comment écouter ?

Ainsi, 55 % des auditeurs écoutent des contenus audio lors de leurs déplacements quotidiens ou occasionnels, une proportion atteignant 64 % chez les auditeurs de livres audio, en hausse de 2 points par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 25 % consomment leurs contenus préférés en voiture ou dans les transports en commun.

Toutefois, l’écoute sur smartphones et tablettes reste le moyen privilégié par 69 % des auditeurs de livres audio.

À LIRE - En 2024, où en est le livre numérique en France ?

L'enquête a été sollicitée par Audible, filiale audiolivre d'Amazon. Étude réalisée par Opinion Way réalisée en 2024 sur un panel de 3007 répondants français âgés de 15 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 27 mars au 5 avril 2024.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0