Le site pirate de l'anime Animeflix a fermé subitement

« C'est avec le cœur lourd que nous annonçons la fermeture d'Animeflix. Après une considération minutieuse, nous avons décidé de fermer notre service avec effet immédiat », a partagé l'équipe d'Animeflix, et de continuer : « Nous apprécions profondément votre soutien et votre enthousiasme au fil des années. Merci d'avoir fait partie de notre voyage. Nous espérons que la joie et l'excitation de l'anime continueront à illuminer vos jours à travers d'autres merveilleuses plateformes. »

Animeflix attirait des dizaines de millions de visiteurs chaque mois, et se positionnant ainsi comme une des plateformes de piratage d'anime les plus fréquentées sur le web. En plus de son activité principale, le site animait une communauté Discord de 35.000 membres, entre discussions, compétitions artistiques et même tournois d'échecs...

Animeflix avait déjà été identifié en décembre dernier comme cible prioritaire par l'ACE (Alliance pour la créativité et le divertissement), coalition dédiée à la lutte contre le piratage. En mai, une intervention plus directe a été menée par la Haute Cour de l'Inde, qui a suspendu le domaine principal du site, Animeflix.live, poussant les opérateurs à migrer vers de nouveaux domaines. Malgré ces déplacements stratégiques, le site a rencontré des difficultés techniques, manifestées par un message d'erreur de Cloudflare, avant de disparaître définitivement du web.

La simultanéité de la fermeture d'Animeflix et de celle d'autres sites hébergés par ServerAstra, comme MagnetDL, pourrait indiquer une action coordonnée, bien que cela reste spéculatif, selon TorrentFreak. Avec la disparition d'Animeflix, il est néanmoins probable que le nom et la marque ressuscitent sous une nouvelle forme, comme cela se vérifie régulièrement dans d'autres cas.

Ce diable de Z-Library

Une association d'ayants-droit américaine a par ailleurs récemment intenté une action en justice en Californie pour obtenir des informations sur les propriétaires de sites de piratage d'animes japonais, incluant 9Anime et ses 2,5 milliards de visites annuelles, ou Allanime.

Cette démarche juridique vise à collecter des données via Cloudflare, fournisseur de services utilisé par ces sites pour masquer leur localisation et sécuriser leurs contenus. L'objectif est de récupérer des détails tels que noms, adresses physiques et IP, mails, et informations de paiement des propriétaires pour les poursuivre en justice et potentiellement fermer leurs sites.

En France plus spécifiquement, en mai dernier, le Syndicat national de l’édition (SNE) a déposé une nouvelle assignation pour contrefaçon contre Z-Library, visant une centaine de nouveaux domaines. Parallèlement, le FBI a saisi des domaines miroirs du site pirate, bien que le processus d'extradition des responsables arrêtés en Argentine stagne.

En 2022, les éditeurs français avaient initié une procédure pour bloquer Z-Library en France, mais malgré le blocage de 209 domaines, le site continue d'opérer. Il développe même de nouvelles fonctionnalités...

